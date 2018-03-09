Hafta sonu için İncili Gastronomi Rehberi’nden nefis kahvaltı adresleri

Bebek Kahve
Balıkçı kahvesi olarak açılan Bebek Kahve günümüzde kahvaltıdan akşam üzerine kadar servis veren şirin bir mekân.
Bebek Mahallesi, Cevdet Paşa Caddesi, No: 18/A, Beşiktaş, İstanbul
0 212 257 54 02
BEBEK KAHVE HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Emek Cafe
1965’ten bu yana bir Yeniköy klasiği. Gün boyu kahvaltı servisi var. Dalgaların sesini dinleyerek sabah kahvaltısında menemen, akşamüstü bir kaşarlı tost ve çay.
Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, No: 57, Sarıyer, İstanbul
0 212 223 77 28
EMEK CAFE HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Eskibağ
Kahvaltısı nefis.
Nizam Mahallesi, Büyük Tur Yolu, Halik Mevki, Adalar, İstanbul
0 216 382 38 20
ESKİBAĞ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Havva Ana Kahvaltı Evi
Yalıkavak'ta kahvaltı denildi mi pek çok kişinin göstereceği mekanda tava böreği ve reçeller başarılı.
Gökçebel Mahallesi, Öğretmen Yusuf Caddesi, Ertürk Sokak, No: 18, Bodrum, Muğla
0 252 386 33 06
HAVVA ANA KAHVALTI EVİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Rumeli Kale Cafe & Restaurant
Rumelihisarı kahvaltıcılarının en ünlüsü.
Rumelihisarı Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi, No: 10/A-B, Sarıyer, İstanbul
0 212 265 00 97
RUMELİ KALE CAFE & RESTAURANT HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Noni’s House
Kalabalıktan kaçıp Ovacık’ta hayat dolu bir bahçede ev yapımı börekler ve kek kokularının arasında huzurlu bir kahvaltı için ideal.
Musalla Mahallesi, Soğanlık Mevkii, Küme Evleri, 470/36, Ovacık, Çeşme, İzmir
NONİ'S HOUSE HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Patiska Bozcaada Kahvaltısı
İstanbul’da Bozcaada’dan ürünlerle kahvaltı hazırlayan yegane mekan. Pişisi karanfilli ve çok başarılı.
Bebek Mahallesi, Cevdet Paşa Caddesi, Germencik Sokak, No: 4/B, Beşiktaş, İstanbul
PATİSKA BOZCAADA KAHVALTISI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Pero
Kahvaltılarıyla ünlü.
Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, Daire Sokak, No: 5/A, Sarıyer, İstanbul
0 212 223 77 77
PERO HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Tarla Alaçatı
Muhteşem peyzaj ile donatılmış uçsuz bucaksız bahçesinin her köşesinde farklı bir keyif sunan Tarla, bahçeden toplanan kekik ve lavantalar ile hazırlanan reçelleri ile öne çıkıyor.
7152. Sokak, Alaçatı, İzmir
0 532 446 30 61
TARLA ALAÇATI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Zeytinaltı Restoran
Bembeyaz ve tertemiz, kanaviçelerle süslü otantik bahçesinde köy kahvaltısının yanı sıra pişi ve kendi topladıkları üzümlerle taze taze sıktıkları üzüm suyu en özel lezzetleri.
Osmanağa Mevkii, Çeşme, İzmir
0 232 716 99 70
ZEYTİNALTI RESTORAN HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Mutfağında hazırladığı kahvaltılıklarla hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmayı isteyenleri de unutmadık. Karşınızda tavada zeytinli ve beyaz peynirli yumurta, limonlu armut reçeli ve çıtır tombul ekmekler… Afiyet olsun…
ZEYTİNLİ VE BEYAZ PEYNİRLİ YUMURTA
Malzemeler (1 kişilik)
40 gram beyaz peynir, 1 dal taze kekik, 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 yemek kaşığı dolusu dilimlenmiş siyah zeytin, 1 yumurta.
Yapılışı
Zeytinyağını tek kişilik döküm tavada ısıtın. Beyaz peyniri ufalayıp ilave edin. Üzerine kekik yapraklarını serpin. Çekirdekleri çıkarılmış ve dilimlenmiş siyah zeytini ilave edin. 200 derece fırında peynir eriyene ve çok hafifçe kızarana kadar bekletin. Yumurtayı çok az zeytinyağı ilavesiyle başka bir tavada sarısı bozulmayacak şekilde pişirin. Yumurtayı fırından çıkardığınız sıcak peynirin üzerine yerleştirip servis yapın.
TOMBUL EKMEKLER
Malzemeler
1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık yoğurt, 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 50 gram ekşi maya, 2 su bardağı tam buğday unu, 3 su bardağı has un.
Yapılışı
Ekşi mayayı yarım su bardağı ılık su ve 1 su bardağı has un ile karıştırın. Üzerini bezle örtüp oda ısısında 8 saat bekletin. Kabaran mayaya kalan ılık su, süt, yoğurt, sızma zeytinyağı ve unları ilave edip 20 dakika yoğurun. Hamurun üzerini tekrar bezle örtüp iki misli kabarana kadar bekletin. Mayalanan hamuru 12 bezeye ayırın. Bezeleri un serpilmiş tezgâhta çay tabağı büyüklüğünde açın. Hamurların üzerini bir örtü ile kapatın. Fırını 220 derecede ısıtın. Tepsiye yağlı kâğıt yerleştirip hamurları dizin. Sıcak fırında 10-15 dakika pişirin. Servis yapın.
ZENCEFİLLİ VE LİMONLU ARMUT REÇELİ
Malzemeler
650 gram armut, 320 gram toz şeker, 2 bütün limon, 1 yemek kaşığı dolusu ince dilimlenmiş taze zencefil, 300 mililitre su.
Yapılışı
Armutların kabuğunu soyup çekirdeklerini temizleyin. Küçük parçalar şeklinde doğrayın. Limonları boyuna incecik dilimleyin. Tüm malzemeyi bir tencereye alın. Kısık ateşte 40 dakika pişirin. Sıcakken kavanoza doldurun. Soğuyana kadar kapağını kapatmayın.
HAFTA SONU KAHVALTISINDA PANKEK DE ENFES OLMAZ MI AMA?
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün