Güveçte yapabileceğiniz 2 lezzetli et tarifi

GÜVEÇTE ET SOTE

Malzemeler

Yarım kilo kuşbaşı et, 1 yeşil biber, 1 domates, yarım tatlı kaşığı salça, 1 kuru soğan, kekik, kırmızı pul biberi, karabiber, tuz.

Hazırlanışı

Kuşbaşı doğranmış etlerinizi iyice pişmesi için düdüklü tencereye alın. Düdüklü tencerenin içine etlerin üzerine kadar gelecek şekilde su koyun ve 15 dakika kadar haşlayın.

Başka bir yerde tavanıza az miktarda sıvı yağ döküp doğradığınız soğanları ve yeşil biberi kavurun. İki-üç dakika kadar kavurup rengini aldıktan sonra üstüne haşladığınız kuşbaşı eti ilave edin. Üzerini kapatıp bir 5 dakika kadar pişirin. Tüm bu malzemenin üstüne doğradığınız domatesi, salçayı ve baharatları ilave edip birkaç dakika daha karıştırın ve kavurun.

Güveçlerinizin içine bu et karışımını paylaştırın ve her birine de etin haşladığınız suyundan az az ilave edin. Daha sonra güveçlerinizi 200 dereceye ayarladığınız fırında 10 dakika kadar pişirin. Sıcak sıcak servis edin.

ETLİ GÜVEÇ

Malzemeler

Yarım kilo kuşbaşı et, 4 patates, 3 patlıcan, 3 yeşil biber, 5 domates, 10 diş sarımsak, 2 kuru soğan, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ.

Hazırlanışı

Güveçlerinizin içlerini sıvı yağla yağlayın ve kuşbaşı etleri tabana yayın. Soğanları iri bir şekilde doğrayıp etin üstüne serin. Patateslerinizi de büyük küpler halinde doğrayıp soğanların üstüne serpin. Patlıcanları alacalı soyup büyük küpler halinde doğrayıp patateslerin üzerine koyun. Biberlerinizi de ikiye bölerek üstlerine yerleştirin. Son olarak domateslerin kabuklarını soyup, sekize bölüp tüm malzemenin üstüne koyun. Üstlerine sarımsakları yerleştirin ve tuzu serpin.

Baharatları ayrı bir kabın içinde karıştırın. Öncelikle biber salçası ve domates salçasının koyup üzerinde yağ gezdirip iyice ezin. Üzerine karabiberi, kırmızı biberi ve kimyonu dökün. 2 bardak su ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı güveçlerin üstüne dökerek pay edin. En üste de tereyağı parçaları bırakın.

Güveçlerinizin üstünü folyo ile kaplayın ve 200 dereceye ayarladığınız fırınınızda 2 saat kadar, et iyice yumuşayana dek pişirin. Sıcak sıcak servis edin.

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