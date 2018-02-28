Haberler>Kelebek Magazin>Gurme Haberleri>Güveçte yapabileceğiniz 2 lezzetli et tarifi

Güveçte yapabileceğiniz 2 lezzetli et tarifi

Güveç her et severin çok sevdiği bir pişirme biçimidir. Güveçte yemeklerin yavaş yavaş pişmesi ve toprağın verdiği o lezzet adeta vazgeçilmezdir. Eğer siz de gerçek bir et severseniz bu güveç tariflerine bayılacaksınız.

Kaynak: Doğan Burda
28.02.2018 - 12:32 | Son Güncelleme :

GÜVEÇTE ET SOTE

Malzemeler

Yarım kilo kuşbaşı et, 1 yeşil biber, 1 domates, yarım tatlı kaşığı salça, 1 kuru soğan, kekik, kırmızı pul biberi, karabiber, tuz.

Hazırlanışı

Kuşbaşı doğranmış etlerinizi iyice pişmesi için düdüklü tencereye alın. Düdüklü tencerenin içine etlerin üzerine kadar gelecek şekilde su koyun ve 15 dakika kadar haşlayın.

Başka bir yerde tavanıza az miktarda sıvı yağ döküp doğradığınız soğanları ve yeşil biberi kavurun. İki-üç dakika kadar kavurup rengini aldıktan sonra üstüne haşladığınız kuşbaşı eti ilave edin. Üzerini kapatıp bir 5 dakika kadar pişirin. Tüm bu malzemenin üstüne doğradığınız domatesi, salçayı ve baharatları ilave edip birkaç dakika daha karıştırın ve kavurun.

Güveçlerinizin içine bu et karışımını paylaştırın ve her birine de etin haşladığınız suyundan az az ilave edin. Daha sonra güveçlerinizi 200 dereceye ayarladığınız fırında 10 dakika kadar pişirin. Sıcak sıcak servis edin.

Güveçte yapabileceğiniz 2 lezzetli et tarifi

ETLİ GÜVEÇ

Malzemeler

Yarım kilo kuşbaşı et, 4 patates, 3 patlıcan, 3 yeşil biber, 5 domates, 10 diş sarımsak, 2 kuru soğan, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ.

Hazırlanışı

Güveçlerinizin içlerini sıvı yağla yağlayın ve kuşbaşı etleri tabana yayın. Soğanları iri bir şekilde doğrayıp etin üstüne serin. Patateslerinizi de büyük küpler halinde doğrayıp soğanların üstüne serpin. Patlıcanları alacalı soyup büyük küpler halinde doğrayıp patateslerin üzerine koyun. Biberlerinizi de ikiye bölerek üstlerine yerleştirin. Son olarak domateslerin kabuklarını soyup, sekize bölüp tüm malzemenin üstüne koyun. Üstlerine sarımsakları yerleştirin ve tuzu serpin.

Baharatları ayrı bir kabın içinde karıştırın. Öncelikle biber salçası ve domates salçasının koyup üzerinde yağ gezdirip iyice ezin. Üzerine karabiberi, kırmızı biberi ve kimyonu dökün. 2 bardak su ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı güveçlerin üstüne dökerek pay edin. En üste de tereyağı parçaları bırakın.

Güveçlerinizin üstünü folyo ile kaplayın ve 200 dereceye ayarladığınız fırınınızda 2 saat kadar, et iyice yumuşayana dek pişirin. Sıcak sıcak servis edin.

BU NEFİS GÜVEÇ YEMEKLERİNİN YANINA EN İYİ NE GİDER? TABİİ Kİ SALATA

Etiketler: güveç , güveçte yemek tarifleri , et yemekleri , yemek tarifleri
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri