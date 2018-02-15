Gurme burgerin en iyileri İncili Gastronomi Rehberi Lezzet Noktaları'nda

Peki böyle özel burgerlerin iyisini nerede yiyebilirsiniz? Bu sorunun cevabı İncili Gastronomi Rehberi Lezzet Noktaları’nda. İşte her yaşın yemeği olan bu lezzeti ustalarından tatmak isteyenler için şehrin en iyi gurme burgercileri…
Akali
İstanbul’un en iddialı ev yapımı gurme burgercilerinden biri.
Vişnezade Mahallesi, Dibekçi Sokak, No 11/A, Beşiktaş, İstanbul
0 212 227 42 42
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Baltazar
Mekânla aynı isimdeki burgerleriyle ünlü.
Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak, No 12/A, Beyoğlu, İstanbul
0 212 243 64 42
BALTAZAR HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Burger Joint
Chipotle soslu Mexicana ve New Yorker burgerlerini mutlaka deneyin. Patates kızartmasını ise asla es geçmeyin.
Türkali Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi, No 94/A, Beşiktaş, İstanbul
0 212 258 72 75
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Burgerlab
Karaköy’ün ilk burger dükkânı.
Dericiler Sokak, No 10, Karaköy, İstanbul
0 212 293 03 13
BURGERLAB HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Dobby’s Burger Place
Anadolu Yakası’nın zeytin ve domates soslu burgerleriyle ünlü mekânı.
Zühtüpaşa Mahallesi, Bağdat Caddesi, Hasan Amir Sokak, No 1/A, Kadıköy, İstanbul
0 216 337 09 37
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Hopdaddy Burger
Yeniköy’ün en istikrarlı gurme burger dükkanı. Hamburgerleri kadar patateslerinin de müdavimleri var.
Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, No 88/A, Sarıyer İstanbul
0 212 262 56 00
HOPDADDY BURGER HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
J Burger
1978’den beri hizmet veriyor. Kendi hazırladıkları sosları için bile denenmeli.
Fenerbahçe Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, No 51/A, Kadıköy, İstanbul
0 216 369 49 70
J BURGER HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Jimmy’s Burger
Dükkan steakhouse geçmişi olan sahibi ve tereyağlı burgerleriyle ünlü.
İstinye Mahallesi, Koru Caddesi, No 7, Sarıyer, İstanbul
0 534 812 48 46
JIMMY'S BURGER HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Nusr-et Burger
Burgerleriyle fenomen olan Nusret’in ekmekleri de çok lezzetli.
Bebek Mahallesi, Cevdetpaşa Caddesi, No 69/A, Beşiktaş, İstanbul
0 212 265 36 36
NUSR-ET BURGER HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Zula
VE GURME BURGER DÜNYASINA YENİ ADIM ATAN İKİ İSİM...
Zula
Yumuşak ekmeklerinin arasında iyi pişmiş ama sulu köftelerle hazırlanan nefis burgerleri var.
İnönü Mahallesi, Harbiye Çayırı Sokak, 101A, Şişli, İstanbul
0 532 570 52 75
Mandolin Cafe
İzmirli burger severlerin favori adreslerinden biri. Köfteleri kıvamında pişirilen burgerleri çok seviliyor.
Atatürk Caddesi, Konak Pier AVM, No 19 D 1, Konak, İzmir
0 232 484 75 84
Forum Bornova, Kazımdirik Mahallesi, Bornova, İzmir
0 232 343 80 61
Mandolin Cafe
“Burgerimi evde hazırlamak istiyorum” diyenler için de esaslı püf noktaları var
Öncelikle çok kaliteli bir ete ihtiyaç var. Kullanılması gereken et, dananın yumuşak ve dokuları yağlı kısımlarından olmalı. Özellikle de antrikot tercih edilirse lezzete ulaşmak garanti. Etin içine biraz da iç yağ eklenirse işin uzmanları damak çatlatmak kaçınılmaz diyor!
Etin bir kere ve iri çekilmiş olması, sadece tuz, karabiber ile tatlandırılması ve bir de ne fazla ince ne de fazla kalın olmayacak şekilde 2 cm yüksekliğinde şekillendirilmesi diğer püf noktaları. Baharat, yumurta ve galeta unu gibi tatlandırıcıları kullanmak tercihe kalmış. İlla ki kesin bir kural yok.
Pişirirken mümkünse iyi ısınmış döküm tava kullanmak, iyi pişmiş ancak sulu köfteler hazırlamak (maksimum 5 dakika) ve bir de iyi bir ekmek kullanmak nefis bir burgerin son adımları.
İki parça ekmek arasında çıtır marul yaprakları, domates dilimleri, karamelize edilmiş soğan ve davetkar bir köfte. Ev yapımı nefis burgeriniz hazır.
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