Glutensiz beslenenlere özel 5 lezzetli tarif

Çölyak hastalığı olanların ve glüteni hayatından çıkararak daha sağlıklı bir beslenme şekline geçmek isteyenlerin en zorlandıkları konuların başında glütensiz ürünlerle hazırlanabilecek tarifleri çeşitlendirmek geliyor. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli glütensiz tariflerden bazıları…

MUZLU KEK

Malzemeler

2 adet muz, 3 yumurta, 1/4 su bardağı süt, 1/4 su bardağı hindistancevizi yağı, 1 su bardağı kinoa unu (keçiboynuzu unu, karabuğday unu gibi diğer unları da tercih edebilirsiniz), 1/2 su bardağı esmer şeker, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 3 yemek kaşığı tereyağı.

Yapılışı

Öncelikle yağ ve şekeri köpürene kadar derin bir kapta çırpın. Ardından içine yumurtaları ve sütü ekleyin ve çırpmaya devam edin. Muzları çatal yardımıyla ezin ve bu karışıma ekleyin. Eğer olgun muz kullanırsanız, hem daha lezzetli bir kek elde edersiniz hem de bu aşamada muzları ezmesi kolay olur. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Bir kek kalıbını yağlayın ve karışımı içerisine dökün. 180 derece önceden ısıtılmış fırında ara ara kontrol ederek yarım saat kadar pişirin.

MISIRLI EKMEK

Malzemeler

2 yumurta, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, , 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 2 su bardağı süt, 3 su bardağı glüten içermeyen mısır unu, 1 paket kabartma tozu, 1 demet dereotu.

Yapılışı

Yumurta, tuz ve şekeri bir kapta çırpın. İçine zeytinyağı ve sütü ekleyin. Mısır unu ve kabartma tozunu da ilave edin ve hamur kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu esnada, dereotunu ince ince kıyın ve hamura ekleyin. Kalıba yağlı kağıt serin ve hamuru içine boşaltın. 180 derece önceden ısıtılmış fırında yarım saat kadar pişirin.

KİNOALI SALATA

Malzemeler

1/2 su bardağı kinoa, salatalık, domates, kırmızı lahana, roka, maydanoz, marul, kırmızı veya yeşil biber, kornişon turşu. Sosu için zeytinyağı, hardal veya nar ekşisi. Arzuya göre peynir.

Yapılışı

Kinoayı güzelce yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip 20 dakika kadar haşlayın. Ayrı bir kapta, isteğinize göre; salatalık, domates, kırmızı lahana, roka, maydanoz, marul, kırmızı veya yeşil biber, kornişon turşu gibi malzemeleri küp küp doğrayın ve üzerine haşlanmış kinoları ilave edin. Sosu için; zeytinyağı, hardal veya nar ekşisi kullanabilir ve salatanın üzerine ızgara peynir ilave edebilirsiniz.

GLÜTENSİZ PUDİNG

Malzemeler

1 adet muz, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı chia tohumu.

Yapılışı

Muz, süt ve balı blender'dan geçirin. Bu karışıma kakao ve chia tohumunu ilave edin. Pudinginizi iyice karıştırdıktan sonra dolaba koyun ve chia tohumlarının birbirine yapışmaması için yarım saatte bir karıştırarak 3-4 saat dolapta bekletin.

SEBZE KÖFTESİ

Malzemeler

1 adet havuç, 1 adet kabak, 1 adet patates, 1 yumurta, 1 su bardağı haşlanmış kinoa, birkaç sap taze soğan, maydanoz, dereotu.

Yapılışı

Havuç, kabak ve patatesi haşlayın ve iyice ezin. İçine yumurtayı kırın ve önceden haşladığınız kinoaları ekleyin. Taze soğan, maydanoz ve dereotunu ince ince kıyarak köfte harcına ilave edin. Güzelce yoğurun ve küçük parçalar kopararak kızgın yağda kızartın ya da fırınlayın.

HEM GLÜTENSİZ HEM ANTİOKSİDAN: NEFİS ORMAN MEYVELİ SMOOTHIE