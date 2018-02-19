Gerçek bal ile sahte balı ayırt etmenin püf noktaları

Doğanın en mucizevi besinlerinden olarak bilinen bal, pek çok hastalığa şifa kaynağı olurken kahvaltılara ve tatlılara da lezzet katıyor. Ancak son zamanlarda üretimi yaygınlaşan katkı maddeleri eklenmiş sahte ballar insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. İşte hakiki balı sahtesinden ayırt etmenin püf noktaları...
Ambalajı İnceleyin
Marketlerdeki bal kavanozlarının/ambalajlarının üzerinde "bal kodeksine uygundur" yazısının bulunmasına dikkat etmelisiniz. Bunun yanı sıra içindekiler kısmında bal dışında glikoz, glikoz şurubu, fruktoz şurubu, şeker gibi maddeler bulunuyorsa o balın katkılı olduğunu anlayabilirsiniz.
Şekerlenme
Satın aldığınız balın bekledikçe kavanoz tabanından itibaren şekerlendiğini gözlemlediyseniz sahte olma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle buzdolabında 30 gün bekleyen gerçek balın neredeyse tereyağı kıvamına geldiği bilinir.
Renk
Sahte balların rengi çoğu zaman gerçek baldan daha açık görünür. Açık renk balları satın almamak doğru bir tercih olacaktır. Ancak her koyu renk bal gerçek bal değildir. Sahte bal üreticileri bir takım katkı maddeleri ekleyerek sahte balın da koyu renk almasını sağlayabilir.
Koku
Hakiki balın kokusu yoktur. Balı kokladığınızda koku alabiliyorsanız katkılı olduğu söylenebilir. Ancak her kokusuz bal hakiki değildir. Üreticiler bir takım maddelerle sahte balların da kokusunu bastırabilirler.
Uzama
Hakiki balı kaşıkla aldığınızda bir süre kesilmeden uzadığı bilinir. Eğer katı bir şekilde direkt kaşığa alabiliyorsanız balın sahte olduğu söylenebilir.
Ilık Su Deneyi
Ilık bir suya deneyeceğiniz baldan 1 yemek kaşığı kadar koyun ve bekletin. Bal gerçek ise bıraktığınız şekilde kalacak, katkılı ise çözünme yapacaktır.
Kağıt Havlu Deneyi
1 yemek kaşığı balı kopardığınız kağıt havlunun üzerine koyduğunuzda havlu tarafından emilime uğruyorsa katkılı olduğu söylenebilir.
Yanma Deneyi
Bir çöp şişine sardığınız pamuk parçasını bala daldırıp ateşe tuttuğunuzda yanıyorsa büyük olasılıkla gerçek bal olduğu söylenebilir.
Analiz Ettirmek
Yukarıdaki yöntemler hakiki ve sahte balı ayırt etmek için en sık kullanılan yöntemler olmasına karşın en güvenilir yöntem balı gıda mühendislerine analiz ettirmek olacaktır.
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