Galeta unlu tatlı, şerbetle ıslatılan keki ve üstündeki hafif muhallebisi ile vazgeçilmezlerinizden olacak. Peki, Galeta unlu tatlı nasıl yapılır? İşte adım adım galeta unlu tatlı tarifi...

Galeta Unlu Tatlı İçin Malzemeler:



3 yumurta

1 su bardağı galeta unu

1 paket labne peyniri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı ceviz

½ su bardağı şeker

½ su bardağı sıvıyağ

½ bardak su

1 çay bardağı hindistan cevizi

Toz antep fıstığı

Galeta Unlu Tatlı Kreması



2 ½ su bardağı süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı un

1 yumurta

Şerbeti için;



2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

½ limonun suyu

Yapılışı:



Galeta Unlu Tatlı Nasıl Yapılır?



2 buçuk su bardağı süt derin bir kaba dökülür ve içine 1 tane yumurta kırılır. 1 su bardağı şeker ve 3 yemek kaşığı unla birlikte çırpılıp muhallebi kıvamına gelene kadar devamlı karıştırılarak pişirilir. Pişen krema soğumaya bırakılır. Soğuyan kremanın içine 1 paket labne peyniri eklenir.

Şerbeti için ayrı bir tencerede 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı su koyulaşana kadar kaynatılır. Yarım limonun suyu şerbete dökülüp ocaktan alınır.

Derin bir kabın içine 3 adet yumurta kırılır veyarım su bardağı şekerle birlikte kar gibi olana kadar çırpılır. Yarım bardak sıvıyağ yarım bardak su ile karıştırılıp malzemelere eklenir. 1 çay bardağı hindistancevizi ile 1 su bardağı dövülmüş ceviz konur. Beyaz un yerine 1 su bardağı da galeta unu ilave edilir. 1’er paket kabartma tozu ve vanilya da eklenip tüm malzeler karıştırılır. Galetalı kek hamur ısıya dayanıklı bir cam tepsiye dökülür, 175 derecedeki fırında pişirilir. Kek ılınmaya bırakılır. Ilınan kekin üzeri kürdanla delinir ve soğuk şerbeti dökülür.

Şerbetini iyice çeken kekin üzerine krema sürülür ve toz antep fıstığıyla süslenir.