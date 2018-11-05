Falafel nedir? Falafel nasıl yapılır?
Falafel, Ortadoğu mutfağının en bilinen lezzetlerinden bir tanesidir. Tarifine uygun hazırlanan falafelleri, taze soğan, pita ekmeği, limon suyu ve zeytinyağı ile çırpılmış tahin sosu ya da sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz. Peki, falafel nasıl yapılır?
Falafel ya da Tamiya, humus ve künefe gibi artık tüm Ortadoğu’ya mal olmuş İsrail ve Filistin kaynaklı bir yemektir. Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılır. Daha çok ara sıcak olarak tüketilmeye uygundur.
• 500 gr haşlanmış nohut
• 1 soğan
• 3 diş sarımsak
• 2 yeşil biber
• 1 çay kaşığı kimyon
• 1 çay kaşığı kişniş
• Tuz• Karabiber
• Kırmızı pul biber
• 4~5 yemek kaşığı un
• 2 çay kaşığı karbonat
• Yarım demet kıyılmış maydanoz
• 1 su bardağı galeta unu
Kızartmak için
• Ayçiçeği yağıTahin sos için
• 3 yemek kaşığı tahin
• Yarım su bardağı yoğurt
• 1 yemek kaşığı limon suyu
• 1 çay bardağı kıyılmış maydanoz;
• Tuz
Nohudu mutfak robotundan geçirin. Maydanoz, biber, sarımsak ve nohudun yarısını robotta iyice karıştırın. Bir kaseye aktarıp nohudun diğer yarısını da ilave edin. Un, kimyon, kişniş, karabiber, karbonat, tuz ve pul biberi ekleyip yoğurun. Üzerini örterek 1 saat buzdolabında bekletin. Hamurdan küçük parçalar kopartıp yuvarlayarak top şekli verin ve galeta ununa bulayın. Kızgın yağda kızartın. Fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alın. Sos için bütün tahin, yoğurt, limon suyu, maydanoz ve tuzu bir kasede karıştırın ve falafel ile servis yapın.
FALAFEL YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Nohutlar en az bir gece boyunca suda ıslatılmış olmalı. Islama suyunu iyice süzüp nohutları yıkayıp süzün. Pişmiş veya konserve nohut kullanırsanız falafelleriniz dağılır.
Toz kişnişi yerine taze kişniş de kullanabilirsiniz. Unu, sadece köfteleri bir arada tutacak kadar ekleyin. Un yerine ince bulgur da kullanabilirsiniz.
Karışımı buzdolabında dinlendirirseniz köfteleriniz daha az dağılır.
Köfteleri kızgın yağ içerisine atın, yağ seviyesi köftenin en azından yarısını geçmeli. Az yağ ile pişirilen fallafeler dağılabilir. Kızarırken köftelere fazla müdahalede bulunmayın, alt taraf kızarınca ters yüz edip biraz daha pişirin.
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