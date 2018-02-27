Evde yapmak imkânsız değil: Cheescake'in püf noktaları

Cheesecake son yılların en popüler tatlılarından biri. Bununla birlikte çoğu kişi de bu tatlının evde yapılamayacak kadar zor olduğunu düşünüyor. Ancak püf noktalarına dikkat edildiğinde hazır satılanlardan çok daha lezzetli cheesecake'leri evinizde yapabilirsiniz.

Bol Peynir, Yoğun Tat!

Cheesecake, adından da anlaşılacağı gibi peynirli kektir. Bu nedenle tatlıyı yaparken bol peynir koymaktan çekinmemelisiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta seçeceğiniz peynirin cinsi. Eğer labne kullanacaksanız peyniri bir tülbende koyup 1 gece boyunca süzülmesini beklemelisiniz. Süzüldükten sonra elinizde 23 cm'lik bir kalıp için 900 gram kadar bir labne kalmalıdır. Bununla birlikte 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya cheesecake harcı için yeterlidir. Tabanı için ise 1 paket bisküviye 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı ekleyerek kum kıvamına gelene dek çekmelisiniz.

Oda Sıcaklığı

Tüm keklerde olduğu gibi kullanacağınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Kalıp Kullanımı

Cheesecake yaparken mutlaka uygun ölçüde kelepçeli kalıp kullanın ve yapışmasını önlemek için yağlamayı unutmayın. Mutlaka kullandığınız tarifte belirtilen ölçüde kalıp kullanın. Aksi takdirde çok kalın ya da çok ince bir cheescake yapabilirsiniz.

Tabanını Kendiniz Yapın

Taban hazırlarken genellikle hazır bisküvi kullanılır. Ancak siz sevdiğiniz bir kurabiye çeşidini yapıp daha zengin bir lezzet yakalayabilirsiniz.

Hafifçe Çırpın

Cheesecake yaparken normal bir kek gibi kabarmasını beklememelisiniz. Bu sebepten yumurtaların homojen dağılması için teker teker ekleyerek düşük devirde çırpın.

Fırınınızı Önceden Isıtın

Mutfağa aşina olanlar için tanıdık bir püf noktası olsa da, cheesecake'inizin dengeli pişmesi için önceden ısıtmanız önemlidir. Cheesecake için genel olarak 170-180 derece sıcaklık ile 45-50 dakika pişme süresi yeterli olacaktır.

Havasını Alın

Başarılı bir cheesecake'in en önemli ölçütlerinden biri de kabarmaması ve çatlamamasıdır. Bu sebepten, cheesecake’inizi kalıba döktükten sonra kalıbı birkaç kez tezgaha sertçe vurarak içindeki hava kabarcıklarını patlatabilirsiniz. Böylece pişerken kabarmasının önüne geçmiş olursunuz.

Cheesecake'iniz Çatlamasın

Cheesecake'inizin çatlamasını engellemek için harcı koyduğunuz kalıbı 2 cm kadar su doldurduğunuz bir tepsinin içine yerleştirin ve bu şekilde fırına verin. Su buharı sayesinde cheesecake'iniz daha nemli bir dokuya sahip olacak ve çatlamayacaktır. Ancak bu işlemi yaparken kalıbın içine su kaçmamasına dikkat etmelisiniz.

Fazla Pişirmeyin

Kenarları hafif altın rengine dönmüş, sarstığınızda ortası muhallebi gibi sallanıyorsa cheesecake'iniz pişmiştir. Kapağı açık fırına tekrar koyarak soğumasını bekleyin.

Sabredin

Cheesecake piştikten sonra en az 8 saat buzdolabında beklemelidir. Eğer sabredip 24 saat bekletirseniz çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz.

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