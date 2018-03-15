Evde bebe bisküvisi yapmanın püf noktaları

Tüm anne babalar çocuklarının en iyi ve en sağlıklı biçimde beslenmesini ister. Ek gıdaya geçme döneminde bebeklerin en çok tükettikleri hazır bebe bisküvilerinde ise maalesef pek çok koruyucu ve kimyasal madde bulunuyor. Siz de aşağıdaki püf noktalarına dikkat ederek bebeğinize evde hazırladığınız sağlıklı bisküvileri yedirebilirsiniz.

1) Margarin: Asla!

Margarin zararları bilimsel olarak kanıtlanmış sağlıksız ve doğal olmayan bir yağdır. Bebeğiniz ve elbette kendiniz için mutfağınıza margarin sokmayın.

2) Tereyağı / Sade Yağ Kullanın

Hazırlayacağınız bisküvi tariflerinde mutlaka yağ gerekecektir. Bu tercihinizi tereyağı ya da mümkünse sade yağdan yana kullanın. Ancak kullandığınız tereyağının tuzsuz olmasına özen göstermelisiniz.

3) Beyaz Un Kullanmayın

Bebe bisküvilerini hazırlarken rafine un kullanmayın. Bunun yerine kestane unu, badem unu, yulaf unu, tam buğday unu gibi daha sağlıklı un alternatifleri ile daha sağlıklı bisküviler hazırlayabilirsiniz.

4) Şeker Yerine Meyve Püresi

Yetişkinler için bile fazlasıyla zararlı olan şekerle bebeğiniz ne kadar geç tanışırsa, onun sağlığı açısından o kadar yararlı olacaktır. Bu sebeple bisküvilerinizi yaparken evde hazırladığınız herhangi bir meyvenin püresini ya da hazır organik olanlarını kullanabilirsiniz. Meyve püresi sayesinde bisküvileriniz daha yumuşak ve lezzetli olacaktır.

5) Bal ve Pekmezden Uzak Durun

Bebeklere 3 yaşına kadar bal verilmemesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor. Ancak anneler genel olarak bebe bisküvilerinde şeker yerine pekmez veya bal kullanmanın iyi bir alternatif olduğunu düşünüyor. Ancak bu yaklaşım oldukça yanlış bal, pekmez gibi gıdalar yüksek ısıya maruz kaldıklarında toksik hale geliyorlar. Bu sebepten bebe bisküvileri gibi fırınlayacağınız gıdalarda pekmez ve baldan uzak durmalısınız.

6) Oda Sıcaklığına Dikkat Edin

Kıvamında bir bebe bisküvisi hazırlamak için tereyağı, yoğurt, yumurta gibi malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

7) Fırın Sıcaklığı Önemli

Hazırladığınız bebe bisküvilerini fırına verirken sıcaklığın 160 dereceyi aşmamasına dikkat etmelisiniz. Yüksek sıcaklıklarda pişirdiğinizde, bebe bisküvinizin içindeki vitamin ve minerallerin önemli bir kısmını yok etmiş olursunuz.

8) Fazla Pişirmeyin

Bebe bisküvilerini fırına verdikten 10 dakika sonra sıklıkla kontrol edin. Altın rengini aldığında ve kabuğu dokunduğunuzda hafifçe sertleşmişken fırından alabilirsiniz. Daha fazla pişirmek kurabiyelerinizin sertleşmesine yol açar.

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