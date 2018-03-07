Eti yumuşatmak için kullanabileceğiniz etkili yöntemler

Et yemekleri, özel günlerde de günlük hayatımızda da sofraların vazgeçilmezidir. Pişireceğiniz etlerin daha yumuşak ve lezzetli olması için denemeniz gereken yöntemlerden bazıları şu şekilde:

Eti Doğru Kalınlıkta Kesmelisiniz

Pişirmeden önce eti 1.5 parmak kalınlığında (yaklaşık 2,5-3 cm) keserseniz hem marine etmek için hazırladığınız sosun daha homojen dağılmasını, hem de daha doğru şekilde pişmesini sağlamış olursunuz.

Eti Dövdürmemelisiniz

Kasaptan veya marketten aldığınız eti daha yumuşak olması ve daha kolay pişmesi için dövdürmek son derece yanlıştır. Etin, kaslarla bütün olarak kalması ve o şekliyle pişmesi gerekir. Aksi halde dövdürdüğünüz et pişerken parça halinde dağılabilir, lezzetini kaybedebilir.

Doğru Malzemelerle Marine Etmelisiniz

Marinasyon işlemi için kullanabileceğiniz birkaç basit tarif şu şekilde:

Limon-Karabiber Marinesi: 1 yarım limonun suyu, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 yarım limon kabuğu rendesi, 2 çorba kaşığı kadar kıyılmış taze ya da kuru adaçayı yaprağı, 1 tatlı kaşığı taze karabiber.

Şarap-Fesleğen Marinesi: 1 çorba kaşığı ince kıyılmış fesleğen, 3-4 tane top karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 su bardağı kadar kırmızı şarap. (Şarap yerine soya sosu, şalgam suyu da tercih edilebilir)

Soda-Sirke Marinesi: 1,5 yemek kaşığı tuz, çeyrek yemek kaşığı sarımsak, 50 mililitre soda, 50 mililitre zeytinyağı, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı karabiber.

Marinasyon İşleminde Dikkat Etmeniz Gerekenler

Öncelikle etin üzerine bıçakla birkaç çizik atın, gerekli malzemeleri karıştırıp etle birlikte ağzı kilitli poşetlere koyup (poşetin içindeki havayı almalısınız) en az 3 saat en fazla 1 gün buzdolabında bekletin. Dilerseniz marine soslarını direkt etin üzerine sürüp streç filme de sarabilirsiniz.

Pişirme Aşaması Önemli

Marine ettikten sonra buzdolabından çıkardığınız etin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Pişirmeden önce sallayarak üzerindeki marine sosunu akıtın. Pişirmeden önce mühürlemeniz etin daha yumuşak ve daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

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