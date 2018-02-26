Dünyaca ünlü şeflerin mutfak sırları

Severek takip edilen, dünya çapında üne kavuşmuş ve kendini ispatlamış şeflerin mutfakta kullandıkları mutfak sırları öğrenmek ister misiniz? Profesyonel şefler zaman içerisinde yemeklerinin lezzetini bir üst seviyeye ulaştıran ya da mutfakta kendilerine zaman kazandıran yöntemler geliştirirler. İşte onlardan bazıları:

Heston Blumenthal

Yumurtayı benmari usulü pişirin! Ünlü şef Heston Blumenthal, yumurtayı asla direkt olarak ateşe temas ettirmemeniz gerektiğini düşünüyor. Şef yumurtayı benmari usulü düşük ısıda pişirmenizi ve uzun sürede biraz tereyağı ve tuz takviyesi ile lezzetlendirmenizi öneriyor.

Alex Pilas

Şef Alex Pilas, makarna pişirirken en sık yapılan hatanın fazla pişirilmesi olduğunu belirterek, makarnaları henüz çiğ haldeyken ocaktan almanızı, daha sonra sos ile birlikte birkaç dakika daha pişirerek tam kıvamında pişmiş bir makarna yapmanızı tavsiye ediyor.

Ludo Lefebvre

Çıtır çıtır lezzetli patates kızartmaları yapmanız için Şef Ludo Lefebvre'in önerisi patatesleri kestikten sonra bir müddet tuzlu suda bekletmek. Suda beklettiğiniz patatesleri iyice kuruttuktan sonra kızartırsanız lezzetli patatesler yapabilirsiniz.

Enrique Olvera

Şef Enrique Olvera ise lezzetli bir tavuk suyuna çorba yapmak için tavuğu patates, havuç, kereviz gibi kök sebzeler ile birlikte haşlamanızı öneriyor. Tavuğun kokusunu almak için ise tane karabiber, kişniş, defne yaprağı gibi baharatları da haşlama suyuna eklemelisiniz.

Alice Waters

Her zaman taze meyve ve sebzeler kullanarak lezzetli yemeler yapabileceğinizi savunan Şef Alice Waters, yemek yapmadan önce bir liste hazırlayarak pazara gitmenizi ve en taze malzemeleri kullanarak yemek yapmanızı öneriyor. Waters'ın lezzet sırrı ise sarımsak. Sarımsağı hem soslarda, hem de yemeklerde bolca kullanmanızı tavsiye eden Waters, yemekleri lezzetlendirmenin en kolay ve sağlıklı yolu olarak sarımsağı gösteriyor.

Jamie Kimm

Şef Jamie Kimm, yüksek kaliteli deniz tuzu kullanmanın yemeklerinizin lezzetine büyük katkı sağladığını söylüyor.

Vivian Howard

Şef Vivian Howard, kızartmaların yağ çekmesini engellemek adına kızgın yağa atılmasını tavsiye ediyor. Yağın sıcaklığının yeterince yükselip yükselmediğini anlamak için ise bir tutam un atarak kontrol etmenizi öneriyor.

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