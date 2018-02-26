Dünyaca ünlü şeflerin mutfak sırları

Severek takip edilen, dünya çapında üne kavuşmuş ve kendini ispatlamış şeflerin mutfakta kullandıkları mutfak sırları öğrenmek ister misiniz? Profesyonel şefler zaman içerisinde yemeklerinin lezzetini bir üst seviyeye ulaştıran ya da mutfakta kendilerine zaman kazandıran yöntemler geliştirirler. İşte onlardan bazıları:
Heston Blumenthal
Yumurtayı benmari usulü pişirin! Ünlü şef Heston Blumenthal, yumurtayı asla direkt olarak ateşe temas ettirmemeniz gerektiğini düşünüyor. Şef yumurtayı benmari usulü düşük ısıda pişirmenizi ve uzun sürede biraz tereyağı ve tuz takviyesi ile lezzetlendirmenizi öneriyor.
Alex Pilas
Şef Alex Pilas, makarna pişirirken en sık yapılan hatanın fazla pişirilmesi olduğunu belirterek, makarnaları henüz çiğ haldeyken ocaktan almanızı, daha sonra sos ile birlikte birkaç dakika daha pişirerek tam kıvamında pişmiş bir makarna yapmanızı tavsiye ediyor.
Ludo Lefebvre
Çıtır çıtır lezzetli patates kızartmaları yapmanız için Şef Ludo Lefebvre'in önerisi patatesleri kestikten sonra bir müddet tuzlu suda bekletmek. Suda beklettiğiniz patatesleri iyice kuruttuktan sonra kızartırsanız lezzetli patatesler yapabilirsiniz.
Enrique Olvera
Şef Enrique Olvera ise lezzetli bir tavuk suyuna çorba yapmak için tavuğu patates, havuç, kereviz gibi kök sebzeler ile birlikte haşlamanızı öneriyor. Tavuğun kokusunu almak için ise tane karabiber, kişniş, defne yaprağı gibi baharatları da haşlama suyuna eklemelisiniz.
Alice Waters
Her zaman taze meyve ve sebzeler kullanarak lezzetli yemeler yapabileceğinizi savunan Şef Alice Waters, yemek yapmadan önce bir liste hazırlayarak pazara gitmenizi ve en taze malzemeleri kullanarak yemek yapmanızı öneriyor. Waters'ın lezzet sırrı ise sarımsak. Sarımsağı hem soslarda, hem de yemeklerde bolca kullanmanızı tavsiye eden Waters, yemekleri lezzetlendirmenin en kolay ve sağlıklı yolu olarak sarımsağı gösteriyor.
Jamie Kimm
Şef Jamie Kimm, yüksek kaliteli deniz tuzu kullanmanın yemeklerinizin lezzetine büyük katkı sağladığını söylüyor.
Vivian Howard
Şef Vivian Howard, kızartmaların yağ çekmesini engellemek adına kızgın yağa atılmasını tavsiye ediyor. Yağın sıcaklığının yeterince yükselip yükselmediğini anlamak için ise bir tutam un atarak kontrol etmenizi öneriyor.
İPUÇLARIMIZ BUNUNLA SINIRLI DEĞİL, DAHA FAZLASI İÇİN VİDEOYU İZLEYİN
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün