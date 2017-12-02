Derbi öncesi heyecanınızı bastırmaya yardımcı olacak 2 nefis atıştırmalık

KURUTULMUŞ ACI BİBERLİ TAVUKLU WRAP
Malzemeler
1 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 ince doğranmış soğan, 1 sarımsak, 2 şerit halinde dilimlenmiş tavuk göğsü, 2 yemek kaşığı kurutulmuş acı biber ezmesi, 400 gram kıyılmış domates, 400 gram Meksika fasulyesi, 4 büyük tortilla, ½ adet soyulmuş ve dilimlenmiş avokado, ½ kök kıyılmış bebek marul, 1 adet ikiye bölünmüş yeşil limon.
Hazırlanışı
Yağı kızartma tavasında düşük-orta sıcaklıkta ısıtın. Soğanı içine atın ve yumuşayana dek 10 dakika kadar pişirin. Sarımsağı ezin ve tavuğu ilave etmeden önce 1 dakika karıştırın. Tavuğu ekleyin ve kahverengileşene kadar çevirin. Üzerine kurutulmuş acı biber ezmesini ilave edin ve 1 dakika boyunca karıştırın. Domatesleri dökün ve yavaş yavaş kaynamaya bırakın. 5-6 dakika piştikten ve tavuklar suyunu aldıktan sonra fasulyeyi ekleyin ve karıştırın. Daha sonra ocaktan alın. Tüm malzemeyi avokado ve rendelenmiş marulu tortillanın üzerine serin ve üstüne limonu sıkın. Servis yapmadan önce rulo yapın ve ikiye kesin.
HELLİM KIZARTMASI
Malzemeler
170 gram yoğurt, 1 kalın dilimlenmiş limon, 1 çorba kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı zahter, 75 gram un, 500 gram hellim, kızartmalık yağ, nane.
Hazırlanışı
Yoğurdu, limon kabuğu ve biraz baharat ile karıştırın, sonra biber salçasını rastgele karıştırın ve sosunuzu hazır edin. Bir tabakta zahter ve unu karıştırın. Daha sonra hellimleri dilimleyip üzeri iyice kaplanacak şekilde bu karışımda yuvarlayın. Hellimleri toplu halde kızgın yağa atın ve 2 dakika kadar altın rengi alana kadar kızartın. Tavadan çıkarıp peçete serilmiş bir tabağa alın. Yanına dilerseniz ekmek de kızartabilirsiniz. Hellimlerin üzerine nane ve biraz daha zahter serpin ve hazırladığınız sosla birlikte servis edin.
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