Dedikodunun yanına çok iyi gidecek 2 kurabiye tarifi

YULAFLI FINDIKLI KURABİYE
Malzemeler
50 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu, 1 soyulmuş ve kabaca rendelenmiş tatlı elma, 1 çay kaşığı tarçın, 50 gram kuru üzüm, 50 gram yulaf, 50 gram un, 40 gram kırılmış fındık, 1 yumurta.
Hazırlanışı
Fırını 180 derece ısıtın ve yapışmayan bir fırın tepsisini hafifçe yağlayın. Tereyağını ve şurubu küçük yapışmaz bir tencereye koyup birlikte eritin ve daha sonra elmayı ekleyip karıştırın. Yaklaşık 6-7 dakika yumuşayana kadar orta derece bir ısıda karıştırmaya devam edin. Daha sonra üzerine tarçın ve kuru üzümleri ekleyin.
Başka bir kapta yulafı, unu ve fıstıkları karıştırıp, elma karışımı ilave edin ve üzerine yumurtayı ekleyip, tüm malzemeyi iyice karıştırın.
Fırın tepsisine 9 parça olacak şekilde tepecik şeklinde karışımı aralıklı olarak dizin. Daha sonra üzerine hafifçe bastırın. 18-20 dakika altın sarısı olana kadar hafifçe pişirin daha sonra soğuması için tel ızgaraya alın. Kurabiyelerinizi hava geçirmez bir kapta 3 gün, dondurucuda ise 6 hafta muhafaza edebilirsiniz.
ZENCEFİLLİ KURABİYE
Malzemeler
350 gram un, 1 yemek kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı karbonat, 175 gram ham şeker, 100 gram tereyağı, 8 parça doğranmış (çok ince değil) kök zencefil, 1 büyük yumurta, 4 çorba kaşığı şeker pekmezi, 200 gram kıyılmış koyu çikolata.
Hazırlanışı
Bir kapta; unu, zencefili, karbonatı, 1 çay kaşığı tuzu ve şekeri bir kapta karıştırın ve daha sonra kırıntıları birleştirmek için tereyağında karıştırın. Daha sonra doğranmış zencefili içine atıp karıştırmaya devam edin.
Yumurta ve şurubu kuru malzemelere döküp karıştırın. Daha sonra hamur gibi olması için elinizle yoğurun. Hamuru yarıya kesip her bir parçayı uçları düz olacak şekilde 6 cm’lik kalın çubuklar haline getirin. Filme sarın ve 20 dakika boyunca soğutun.
Fırını 180 derece ısıtın ve her sosisi 12’ye dilimleyin. Dilimleri pişirme tepsisine koyun ve 12 dakika boyunca fırında pişirin. Piştikten sonra soğuması için tel rafa kaldırın.
Çikolatayı hafifçe kaynayan bir tencerenin üzerine bir kapta eritin. Her kurabiyenin yarısını çikolata içine daldırın ve donmasını bekleyip servis edin.
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