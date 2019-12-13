Çubuklu (lolipop) kek nasıl yapılır? Çubuklu kek tarifi

Çubuklu (lolipop) kek, toplantı ve davetlerde hem sunumuyla hem de rahat bir şekilde ikram edilebilmesi nedeniyle tercih ediliyor. Çubuklu kekler için dilerseniz hamuru kendiniz yapabilirsiniz, dilerseniz de hazır kek kullanabilirsiniz. marketle İşte kahveli, portakallı, çikolatalı, hindistancevizli, fıstık- fındık ezmeli ve daha birçok çeşidini yapabileceğiniz çubuklu kek tarifi…

Çubuklu Kek İçin Malzemeler

Hazır kek

100ml krema

Cakepops çubukları

100gr sütlü kuvertür çikolata

100gr beyaz kuvertür çikolata

Süslemek için



Süsleme şekerleri, hindistan cevizi, kahve, tarçın

Çubuklu Kek Nasıl Yapılır?

Evde pişirilen veya marketten aldığınız mevcut bir kek doğrayıcı yardımıyla öğütün. Üzerine yavaş yavaş kremayı ekleyin ve şekil alacak hale gelen dek yoğurun. Hazırladığınız hamurdan küçük toplar yapın ve 20 dakika buzlukta dinlenmeye bırakın. Dilerseniz kekin içerisinde fıstık veya fındık ezmesi ekleyin. Kekler buzdolabında soğurken; çikolatalar benmari yöntemiyle eritin. Çubuklara taktığınız keklerin her tarafını benmari usulüyle erittiğiniz çikolatayla kaplayın, ardından süslemek için seçtiğiniz şekerlemelerle süsleyin.