Çubuklu (lolipop) kek nasıl yapılır? Çubuklu kek tarifi
Çubuklu bir diğer adıyla çubuklu kekler son yılların trendleri arasına girdi. Görüntüsüyle iştah açan çubuklu kekleri evinizde bulunan malzemelerle yapabilir, zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Dilerseniz de yılbaşı, doğum günü veya yeni iş hediyesi olarak sevdiklerinize verebilirsiniz. Peki, çubuklu (lolipop) kek nasıl yapılır? İşte çubuklu kek tarifi
Çubuklu (lolipop) kek, toplantı ve davetlerde hem sunumuyla hem de rahat bir şekilde ikram edilebilmesi nedeniyle tercih ediliyor. Çubuklu kekler için dilerseniz hamuru kendiniz yapabilirsiniz, dilerseniz de hazır kek kullanabilirsiniz. marketle İşte kahveli, portakallı, çikolatalı, hindistancevizli, fıstık- fındık ezmeli ve daha birçok çeşidini yapabileceğiniz çubuklu kek tarifi…
Çubuklu Kek İçin Malzemeler
Hazır kek
100ml krema
Cakepops çubukları
100gr sütlü kuvertür çikolata
100gr beyaz kuvertür çikolata
Süslemek için
Süsleme şekerleri, hindistan cevizi, kahve, tarçın
Çubuklu Kek Nasıl Yapılır?
Evde pişirilen veya marketten aldığınız mevcut bir kek doğrayıcı yardımıyla öğütün. Üzerine yavaş yavaş kremayı ekleyin ve şekil alacak hale gelen dek yoğurun. Hazırladığınız hamurdan küçük toplar yapın ve 20 dakika buzlukta dinlenmeye bırakın. Dilerseniz kekin içerisinde fıstık veya fındık ezmesi ekleyin. Kekler buzdolabında soğurken; çikolatalar benmari yöntemiyle eritin. Çubuklara taktığınız keklerin her tarafını benmari usulüyle erittiğiniz çikolatayla kaplayın, ardından süslemek için seçtiğiniz şekerlemelerle süsleyin.
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