Çocuklarınıza özel sürülebilir çikolata tarifi

Krem çikolatalar kahvaltılarda veya tatlı krizleri yaşadığınızda keyifli atıştırmalık olarak tüketilen yüksek enerjili besinlerdir. Marketlerde satılan çeşitli markaların sürülebilir çikolatalarının içeriğindeki katkı maddelerinden dolayı, birçok kişi için evde hazırlanmış sürülebilir çikolatalar çok daha güvenilir. İşte evde pratik bir şekilde hazırlayıp çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz sürülebilir çikolata tarifi...

Malzemeler

150 gram çiğ fındık, 175 gram bitter çikolata, 175 gram sütlü çikolata (Arzu ettiğiniz lezzete göre sütlü ve bitter çikolata miktarını toplamda 350 gramı geçmeyecek şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, 150 gram bitter 200 gram sütlü çikolata kullanabilirsiniz.), 3 çorba kaşığı pudra şekeri (Dilerseniz bal, pekmez ya da esmer şeker de tercih edebilirsiniz.), 2 çorba kaşığı fındık yağı (1 çorba kaşığı fındık, 1 çorba kaşığı pamuk yağı da kullanabilirsiniz.), 1 çorba kaşığı kakao, 1/3 vanilya çubuğu.

Hazırlanışı

Öncelikle toplamda 350 gram olan çikolatayı benmari usulü eritin. Bunun için bir tencerede kaynayan suyun üzerine suya değmeyecek şekilde bir cam kase sabitleyin. Cam kasenin içine çikolataları koyun ve karıştırarak su buharıyla erimesini sağlayın.

150 gram çiğ fındığı 10 dakika boyunca fırınınızın ızgara-fan modunda fırınlayın. Fırından çıkardıktan hemen sonra bir havluya alıp üzerini de kapatarak elinizle ileri geri ovalayın ve fındıkların kabuklarından ayrılmasını sağlayın. Fındıkların yağını hemen bırakabilmesi için henüz sıcakken doğrama robotuna koyun ve toz haline gelinceye kadar duraklamadan çektirin. Toz haline geldikten sonra aralıklarla duraklayıp, yağını tamamen bırakıp krem haline gelerek pürüzsüz oluncaya kadar çektirmeye devam edin.

Karışımın üzerine 3 çorba kaşığı pudra şekerini, 1 çorba kaşığı kakaoyu, 2 çorba kaşığı fındık yağını ve 1/3'ünü kullandığınız vanilya çubuğunun içindeki vanilya çekirdeklerini sıyırıp ekleyin ve homojen hale gelene kadar karıştırın.

Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı da karışımın üzerine ekleyerek homojen kıvam alıncaya kadar karıştırın. Elde ettiğiniz sürülebilir krem çikolatayı cam kavanoza koyun ve 1 gün boyunca buzdolabında bekletin. Daha sonra buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığında muhafaza edin. Hazırladığınız sürülebilir çikolatanızı güvenle tüketebilirsiniz.

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