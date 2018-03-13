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Çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz gökkuşağı pasta

Şimdiki çocuklar yemek yapmaya çok meraklı. Özellikle internette çok fazla yemek videosu izlediklerinden gördüklerinden küçük yaştan itibaren mutfakla ilgilenmeye başlıyorlar. Bu güzel beceriyi geliştirebilmeleri için sizin onu desteklemeniz de çok önemli. Mesela tüm aile renkli ve leziz bir pasta yaparak işe başlayabilirsiniz…

Kaynak: Doğan Burda
13.03.2018 - 14:36 | Son Güncelleme :

GÖKKUŞAĞI PASTA

Malzemeler

12 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 ½ su bardağı un, ½ su bardağı mısır nişastası, ½ çay bardağı ılık su, yarım çay kaşığı mor gıda boyası, yarım çay kaşığı mavi gıda boyası, yarım çay kaşığı yeşil gıda boyası, yarım çay kaşığı sarı gıda boyası, yarım çay kaşığı turuncu gıda boyası, yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası, ¾ bardak muzlu süt, 300 gram krema, 200 gram mascarpone peyniri, 1 çay kaşığı limon suyu, 2 kaşık renkli süsleme şekeri.

Hazırlanışı

Yumurtalarınızın beyazlarını ve sarılarını ayrı kaplara alın ve beyazları bir mikserle hızlı devirde katılaşana kadar çırpın. Yumurta sarılarınızın üzerine ise toz şekeri, unu, pudra şekerini ve mısır nişastasını koyun ve iyice karıştırın. Pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırma işlemine devam edin. Daha sonra bu harcı çırptığınız yumurta aklarının içine dökün ve yavaşça karıştırın.

Ortaya çıkan pandispanya hamurunu altıya bölün ve her birine farklı renk gıda boyası damlatın. Hamurun rengi homojen bir hal alana kadar karıştırın. Böylece altı farklı renkte kek harcı elde edeceksiniz.

Fırınınızı 175 derecede ısıtın. Renkli harçları kâğıt kaplı kelepçeli kek kalıplarına ayrı ayrı dökün ve fırına atıp 15 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız kek tabanlarını soğuyana kadar dinlendirin.

Pasta kremasını hazırlamak için kremayı bir kaba alın ve köpük köpük olana kadar çırpın. İçine limon suyunu ve koyu bir kıvama sahip mascarpone peynirini ekleyip mikser yardımıyla iyice karıştırın ve buzdolabına dinlenmeye bırakın.

Pişirdiğiniz pandispanya keklerinin kenarlarını kesip hepsini bir hizaya gelecek şekilde ayarlayın. Önce mor tabanı koyup üzerini muzlu sütle ıslatın. Daha sonra buzdolabında beklettiğiniz kremayla üzerini kaplayın. Daha sonra bu katın üstüne mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı katları koyup aynı işlemleri tekrarlayın.

Keklerin hepsini yerleştirdikten sonra pastanın tamamını bol kremayla kaplayın ve kenarlarını bir spatula yardımıyla iyice düzleştirin. Üzerine renkli şekerlerle pastanızı süsleyin.

Servis etmeden önce bir süre buzdolabında bekletirseniz çok daha leziz bir pasta elde edersiniz.

ÇOCUĞUNUZ YEMEK YAPMAYI SEVİYORSA BİRLİKTE YAPABİLECEĞİNİZ ÇOK LEZİZ BİR TARİFİMİZ DAVA VAR

Çifte hazlı çok katlı pankek | Yamii
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Etiketler: Pasta , pasta tarifleri , gökkuşağı pasta
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