Çocuğunuza sebzeyi sevdirecek 2 tarif

ISPANAK PİZZASI

Malzemeler

3 yumurta, 1 demet ıspanak, 1 paket kabartma tozu, bir tutam tuz, bir tutam karabiber, bir avuç tulum peyniri, 1 adet kırmızı biber, 1 kaşık dilimlenmiş siyah zeytin, 1 kaşık dilimlenmiş yeşil zeytin, 1 kaşık labne peyniri, bir avuç maydanoz, bir avuç mısır, bir avuç taze soğan, aldığı kadar un.

Hazırlanışı

Ispanaklarınızı güzelce yıkayın ve bir tencereye koyup haşlayın. Haşlanmış ıspanakları blender’dan geçirip püre haline getirin. Yumurtalarınızı çırpın ve içine bu ıspanak püresini ilave edip karıştırmaya devam edin. Unu, kabartma tozunu, biberi ve tuzu ekleyip karıştırın.

Bir fırın tepsisine yağlı kâğıt serin ve üzerine hazırladığınız bu karışımı yayın. 180 dereceye ayarladığınız fırınınızda 10 dakika kadar pişirin. Daha sonra fırından alıp soğumaya bırakın. Başka bir yerde labne peynirini ve tulum peynirini karıştırın. Ispanaklı hamurunuz soğuduktan sonra bu karışımı üzerine sürün. Üzerine tüm malzemeleri serpiştirin ve dilimleyin. İki dilimi malzemeli kısımları birbirine değecek şekilde üst üste koyun. İşte çocuğunuzun pizza mı yoksa ıspanak mı yediğini anlayamayacağı pratik tarifiniz hazır!





BEŞAMEL SOSLU BROKOLİ

Malzemeler

500 gram brokoli, 5 bardak sıcak su, beşamel sos, 2 kaşık tereyağı, 1 kaşık un, 2 bardak süt, 1 yumurta sarısı, bir tutam tuz, bir tutam taze çekilmiş tane karabiber, bir tutam rendelenmiş muskat cevizi. Üzerine 150 gram rendelenmiş kaşar peyniri.

Hazırlanışı

Brokolilerinizin sap kısımlarını keserek çiçeklerin ayırın ve suda iyice yıkayın. Bir tencerede kaynamış suya brokolileri atıp 6-7 dakika kadar yumuşayana dek pişirin. Haşlandıktan sonra suyunu süzüp fırın kabına dökün.

Beşamel sosunu hazırlamak için tereyağını erittikten sonra içine unu dökün ve kısık ateşte çevirin. Üstüne yavaşça soğuk sütü döküp aynı zamanda çabukça karıştırın. Bu şekilde topaklanmanın önüne geçebilirsiniz Tuzunu, karabiberini ve muskatı ekleyip karıştırın. Ocaktan alın ve yumurta sarısını ekleyip iyice karıştırın.

Hazırladığınız bu karışımı fırın kabınızdaki brokolilerin üzerine dökün ve üstüne rendelenmiş kaşarları gezdirin. Fırınınızı önceden 200 dereceye ısıtın ve brokolinizi fırın ısındıktan sonra üstü altın rengi olana kadar pişirin. Çocuğunuza sıcak sıcak yedirin. Görün bakın o brokoli nasıl bitecek!

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