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Çikolatayı daha çok sevmenizi sağlayacak pratik ve farklı tarifler

Çikolata hem tek başına hem de tatlıları lezzetlendirmede oldukça başarılı. İşte kriz anında çikolatayla yapabileceğiniz pratik ve lezzetli tarifler...

Hürriyet Haber
19.03.2018 - 10:09 | Son Güncelleme :

Hassas noktası çikolata olanlar için kriz anlarında kurtarıcı olacak, 5 dakikada yapabileceğiniz çok lezzetli ve farklı tarifleri derledik.

Çikolatalı French Tost

Bir yumurtayı süt, toz şeker ve vanilya ile birlikte çırpın. Tost ekmeklerini bu karışıma batırdıktan sonra tavada iki yüzünü de kızartın. Arasına çikolatalı ezmesi sürerek servis edin.

Çikolatayı daha çok sevmenizi sağlayacak pratik ve farklı tarifler

Çikolatalı Mousse

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. İçine krema ve pudra şekeri ilave ederek homojen bir karışım elde edin. Ayrı bir kapta 3 adet yumurta beyazını bir fiske tuz ilavesi ile katı bir kıvam alana dek çırpın. Daha sonra çikolatalı karışıma yumurta beyazlarını söndürmeden, aşağıdan yukarıya doğru karıştırarak yedirin. Bu köpük köpük lezzeti, 1 saat buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

Çikolatayı daha çok sevmenizi sağlayacak pratik ve farklı tarifler

Çikolata ve Kahveli Pizza

Un, su, kuru maya ve biraz zeytinyağı ile pizza hamuru hazırlayın. Hazırladığınız hamuru 30 dakika dinlendirin. Bu arada bitter çikolataları benmari usulü eritin ve içine krema karıştırın. Hamurunuzu ince açın ve 10 dakika fırında pişirin. Kahve hazırlayıp fırça ile ince bir tabaka halinde hamura sürün. Erimiş çikolatanızı hafifçe pişirdiğiniz hamurun üzerine yayın ve dilimlenmiş muzlarla süsleyerek 180 derece fırında 10 dakika daha pişirin.

Çikolatayı daha çok sevmenizi sağlayacak pratik ve farklı tarifler

Pratik Çikolata Topları

Evde kalan kurabiye ve kekleri değerlendirmenin en lezzetli yolu olan çikolata toplarını hazırlamak çok kolay! Kek ve kurabiyelerinizi ufalayıp içine benmari usulü erittiğiniz çikolatanızı karıştırın. Portakal kabuğu ve dilediğiniz kuruyemişler ile birleştirerek ufak toplar haline getirin. Hindistancevizi serperek servis edin.

Çikolatayı daha çok sevmenizi sağlayacak pratik ve farklı tarifler

Kolay Kruvasan

Oda sıcaklığında beklemiş milföy hamurunun içine kalın bir parça bitter çikolata koyarak kruvasan şekli verin. Üzerine yumurta sarısı sürerek fırınlayın. Fırından çıkarınca üzerine pudra şekeri serperek sıcakken servis edin.

Çikolatayı daha çok sevmenizi sağlayacak pratik ve farklı tarifler

Hindistan Cevizli Çikolata

Kremşantinin içine hamur kıvamını alana dek bol miktarda hindistancevizi ekleyin. Bu karışımdan küçük toplar yapın. Ayrı bir kapta benmari usulü erittiğiniz çikolatanızın içine hindistancevizi toplarınızı batırın. Buzdolabında en az 1 saat beklettikten sonra servis edin.

Çikolatayı daha çok sevmenizi sağlayacak pratik ve farklı tarifler

Ev Yapımı Çikolata

Hindistancevizi yağı, ham kakao, isteğinize göre tatlandırıcı olarak pekmez, bal, akçaağaç şurubu, keçiboynuzu unu ve bir tutam tuzu karıştırarak çikolata sosu kıvamına getirip kalıplara koyun, katılaşınca servis edin.

Çikolatayı daha çok sevmenizi sağlayacak pratik ve farklı tarifler

S’more

Fırın kabına bisküvileri dizip üzerine bol miktarda parça çikolata ekleyin. En üstünü marshmallow ile kaplayarak üzeri kızarıncaya kadar fırınlayın. Sıcak olarak servis edin.

ÇİKOLATA SEVİYORSANIZ BU VİDEOYA BAYILACAKSINIZ

5 Çikolatalı Tatlı Pizza
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Etiketler: çikolatalı tarifler , çikolatalı tatlılar , çikolatalı pratik tatlılar
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