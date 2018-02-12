Çikolata sevenlere 7 öneri 1 tarif

Çikolatanın hammaddesi olan kakao bitkisinin bilimsel adı ‘theobromacacao’, tanrıların yiyeceği anlamına geliyor.

Kâşif Hernan Cortes’in kakao çekirdeklerini Avrupa’ya taşımasından sonra önce kakao içeceği, ardından da tablet çikolata neredeyse dünyanın her kültürüne çok hızlı bir şekilde sızdı.

İncili Gastronomi Rehberi’nin proje ekibinden Cemre Narin, İstanbul’da çikolatalı tatlılarını beğeniyle yediği mekânların isimlerini paylaştı…

Nicole (3 incili)

Ilık çikolatalı mus, kestane püresi ve ceviz likörlü dondurma ile… Efsane!

Boğazkesen Caddesi, Tomtom Kaptan Sokak, No: 18, Beyoğlu

0212 292 44 67

NICOLE HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Kıyı Restaurant (3 incili)

Eski usul yöntemle hazırlanıp pişirilen çikolatalı suflesi, damağın unutamayacağı türden.

Tarabya Mahallesi, Haydan aliyev Caddesi, No 186/A, Sarıyer

0212 262 00 02

KIYI RESTAURANT HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

La Petite Maison (3 incili)

Yanında kendi yapımları olan Antep fıstıklı dondurmalı ve sıcak çikolata soslu profiterolleri her mevsimin zarif bir tatlısı.

İstinye Park AVM, Markalar Sokağı, No: 519, İstinye, Sarıyer

0212 232 02 32

LA PETITE MAISON HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Mürver Restaurant (3 incili)

Baklava kıtırı, fıstık, karadut, vişne sosu üzerinde servis edilen Antep biberli acı çikolata tatlısı farklı uçlarda yer alan lezzetlerin dansını damakta sergiliyor.

Kemankeş Caddesi, No: 57-59, Karaköy, Beyoğlu

0212 372 07 50

MÜRVER RESTAURANT HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Cecconi’s (2 incili)

Çikolatalı tatlıları hem hafif hem de inanılmaz lezzetli.

Evliya Çelebi Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi, No 56, Beyoğlu

0212 377 71 80

CECCONİ'S HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Baylan (1 incili)

Bir klasik olan Baylan, zarif çizgisini çikolatalı tatlılarına da yansıtıyor.

Bebek Mahallesi, Cevdetpaşa Caddesi, No 52/54 Bebek, Beşiktaş

0212 358 07 60

BAYLAN HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

MSA’s Restaurant

Ünlü yemek okulu MSA’nın çikolatalı tatlılarını tatmalısınız.

Emirgan Mahallesi, Sakıp Sabancı Caddesi, No 42, Sarıyer

0212 323 30 30





“Ben bu tatlıları evde de yaparım” diyenler için de enfes bir çikolatalı tarifimiz var:

İNCİRLİ MOZAİK PASTA

Malzemeler (8 kişilik)

300 gram sade ve kakaolu bisküvi, 15 cevizin içi, 3 yemek kaşığı kakao, 300 mililitre süt, 8 kuru incir, 100 gram tuzsuz tereyağı, 150 gram bitter çikolata, 100 gram sütlü çikolata, yarım portakalın kabuğu

Hazırlanışı

Bisküvileri ve cevizleri çok fazla ufalamadan kırın. İncirleri küçük parçalar şeklinde doğrayın. Kakao ve sütü tencerede ısıtın. İnciri ekleyip 5 dakika kısık ateşte pişirin. Tereyağı ve çikolatayı ilave edip hızlıca karıştırın. Karışımı bisküvilerin üzerine döküp iyice karıştırın. İçine yağlı kağıt konulmuş kalıba harcı boşaltın. Üzerine kaşığın tersiyle bastırıp düzleyin. Üzerini streç folyo ile kapatıp derin dondurucuda 1 gece boyunca bekletin. Servis yapacağınız zaman oda ısısında 10 dakika bekletip dilimleyin. Servis yapın.

Bitter çikolata- Acı çikolata diyebileceğimiz bitter çikolatanın içinde kakao oranın minimum yüzde 45’tir. Yüzde 70 kakao içeren çikolatalar ise nefis rahiyası ile uzun süre damakta kalıyor.

Sütlü çikolata- Bitter çikolatadan daha tatlıdır. İçinde bulunan süt tozu ve şeker ile dünyada en çok tercih edilen çikolata çeşididir. 1800’lü yılların sonunda Danile Peter tarafından keşfedilmiştir.

Beyaz çikolata- Kakao içermediği için aslında çikolata olarak adlandırmamak gerekiyor. İçinde kakao yağı, süt, şeker ve vanilya vardır. Ağızda eriyen kremamsı bir dokusu bulunur.