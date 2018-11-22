Churchill (Çörçil) nasıl yapılır? İşte tarifi
Churchill (Çörçil) nasıl yapılır sorusunun yanıtı birçok kişinin merak edip sorguladığı konular arasında yer alıyor. Maden suyuna farklı bir boyut getiren çörçilin yapılışı merak ediliyor. Peki, Churchill (Çörçil) nasıl yapılır? İşte tarifi
Maden suyuna farklı bir boyut kazandıran Churchill (Çörçil) yapılışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kafelerde son zamanların popüler içeceği olan Churchill (Çörçil) için tarif oldukça kolay. Peki, Churchill (Çörçil) nasıl yapılır? İşte tarifi
Churchill (Çörçil) Malzemeleri
1 sade soda
2 limon suyu
Çok az tuz
Pipet
Churchill (Çörçil) Nasıl Yapılır?
Bir bardağın dibine tercihe göre bir parmak limon suyu ve göreceli bir miktar da tuz ilave edilir.
Köpürme ihtimaline karşı da üzerine soda yavaşça ilave edilir ve bir pipet aracılığı ile yavaşça karıştırılır.
Tadına bakılır ve tadına göre tuz ilave edilir.
Limon suyu miktarı fazla olursa ağzı buruşturur yapacak birşey yok. O yüzden riske girmeden bardağın dibine bir parmak kalınlığında koymakta yarar vardır. Az
gelirse her zaman ekleme yapabilirsiniz ancak fazlaya çözüm yok. Aynı şey tuz için de geçerlidir.
Ramazanda serin serin yemekten ve kahveden sonra tüketirseniz hazmı kolaylaştıracaktır.
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