Çayın yanına iki dakikada hazırlayabileceğiniz 2 pratik tarif

ISPANAKLI MİLFÖY

Malzemeler

6 milföy hamuru, 1 küçük boy kuru soğan, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı lor peyniri, 300 gram ıspanak, 1 yumurta sarısı, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber.

Hazırlanışı

Ispanaklarınızın saplarını kesin ve bol bol yıkadıktan sonra yaprakları ince ince kıyın. Ardından soğanınızı küçük küpler şeklinde doğrayın. Bir tavada zeytinyağını kızdırın ve soğanları bu tavaya dökerek pembeleşinceye kadar çevirin. Üzerine doğradığınız ıspanakları koyun ve kavurmaya devam edin. Daha sonra bu karışımı bir kaba alıp soğumasını bekleyin. İçine lor peynirini, yumurtanın sarısını, tuzu ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra tek tek açtığınız ve 5 eşit parçaya böldüğünüz milföy hamurunun uç kısımlarına bu harcı yerleştirin. Daha sonra bu milföy hamurlarını rulo şeklinde sarın.

Milföyleri yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsinize aralıklarla dizin ve önceden 180 derecede ısıttığınız fırınınızda üzerleri renk alana kadar pişirin. Çıkardıktan sonra çayın yanında çıtır çıtır yiyin!

ÇABUK TİRAMİSU

Malzemeler

1 paket pasta keki, 1 kaşık granül kahve, 1 çay bardağı sıcak su, 1 kaşık granül kahve, 1 tatlı kaşığı toz şeker. Krema için 200 gram labne peyniri, 5 kaşık toz şeker, 2 bardak süt, 3 kaşık un, 1 yumurtanın sarısı. Üzerine 2 kaşık kakao.

Hazırlanışı

Önce kremanızı hazırlamak için şekeri, unu, sütü ve yumurta sarısını bir kaba alıp iyice çırpın ve orta ateşte koyulaşana kadar pişirin. Piştikten sonra soğuması için bekletin.

Kekinizi ıslatmak için sıcak suyun içine kahveyi ve toz şekeri koyup şeker eriyene kadar karıştırın.

Soğuttuğunuz kremaya labne peynirini ekleyin ve iyice karışana kadar iyice karıştırın. Pasta tabanının alt kısmını pasta tabağına koyup üst yüzeyini hazırladığınız kahve karışımıyla iyice ıslatın. Üzerine hazırladığınız kremanın yarısını iyice yayın. Kekin diğer yarısını da üstüne yavaşça koyun ve kahve karışımıyla bir kez daha ıslatıp kremayla kaplayın. Kremanın üzerine kakao serpin. Kolay tiramisunuz hazır!

ÇAYIN YANINA KOLAYCA YAPABİLECEĞİNİZ BİR DE BÖREK TARİFİMİZ VAR