İç harcını damak tadınıza göre değiştirebileceğiniz bülbül yuvası böreğinin tarifini derledik. Bülbül yuvası böreğini dilerseniz 5 çaylarında dilerseniz de doğum sofralarında sunabilirsiniz. Peki, bülbül yuvası nasıl yapılır? Bülbül yuvası böreği tarifi...

Bülbül Yuvası Malzemeleri

5 adet yufka

İç Harcı İçin;



Yarım kilo dana kıyma

2 adet kuru soğan

Bir tutam maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvıyağ

Karabiber

Pulbiber

Tuz



Üzeri için;



Yumurta Sarısı

Sosu İçin;

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvıyağ

BÜLBÜL YUVASI BÖREĞİ TARİFİ



Bülbül yuvası böreğine ilk olarak iç harcından başlayın. Öncelikle bir kapta kıymayı kavurmaya başlayın. Daha sonra soğanları ve kıymayı ekleyin. Ardından salça ve baharatları (pulbiber, karabiber, tuz) ekleyin. Hepsi birlikte kavrulduktan sonra, maydanozları ince ince kıyıp üzerine ekledikten sonra altını kapatın. Soğutun.



Daha sonra, yufkaları açıp üçgen şekilde kesin. Ardından kestiğiniz parçaları ince bir oklavaya sarıp yarısına gelince büzüştürün. Sonrasında yufkayı oklavadan çıkarıp, kalan yufkasını alta getirecek şekilde yuvarlak hale getirip tepsiye dizin. Daha sonra bu yufkaların içine yaptığınız iç harçtan koyup, bülbül yuvası şeklini tamamlayın, en son kenarlarına yumurta sarısı sürerek fırına verip 180 derecede pişirin. Afiyet olsun.