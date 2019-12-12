Bülbül yuvası nasıl yapılır? Bülbül yuvası böreği tarifi
Bülbül yuvası hem tatlısı hem de böreği yapılan bir hamur işidir. Bülbül yuvası adını yuvarlak biçimi ve ortasının çukur olması sebebiyle almıştır. Bülbül yuvası böreğini dilerseniz hazır yufkadan dilerseniz de kendi evinizde açtığınız hamurla yapabilirsiniz. Peki, bülbül yuvası nasıl yapılır? İşte adım adım bülbül yuvası böreği tarifi…
İç harcını damak tadınıza göre değiştirebileceğiniz bülbül yuvası böreğinin tarifini derledik. Bülbül yuvası böreğini dilerseniz 5 çaylarında dilerseniz de doğum sofralarında sunabilirsiniz. Peki, bülbül yuvası nasıl yapılır? Bülbül yuvası böreği tarifi...
Bülbül Yuvası Malzemeleri
5 adet yufka
İç Harcı İçin;
Yarım kilo dana kıyma
2 adet kuru soğan
Bir tutam maydanoz
1 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı sıvıyağ
Karabiber
Pulbiber
Tuz
Üzeri için;
Yumurta Sarısı
Sosu İçin;
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvıyağ
BÜLBÜL YUVASI BÖREĞİ TARİFİ
Bülbül yuvası böreğine ilk olarak iç harcından başlayın. Öncelikle bir kapta kıymayı kavurmaya başlayın. Daha sonra soğanları ve kıymayı ekleyin. Ardından salça ve baharatları (pulbiber, karabiber, tuz) ekleyin. Hepsi birlikte kavrulduktan sonra, maydanozları ince ince kıyıp üzerine ekledikten sonra altını kapatın. Soğutun.
Daha sonra, yufkaları açıp üçgen şekilde kesin. Ardından kestiğiniz parçaları ince bir oklavaya sarıp yarısına gelince büzüştürün. Sonrasında yufkayı oklavadan çıkarıp, kalan yufkasını alta getirecek şekilde yuvarlak hale getirip tepsiye dizin. Daha sonra bu yufkaların içine yaptığınız iç harçtan koyup, bülbül yuvası şeklini tamamlayın, en son kenarlarına yumurta sarısı sürerek fırına verip 180 derecede pişirin. Afiyet olsun.
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