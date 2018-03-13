 Bu sosları evde yapmak çok kolay

Bazen yemeklere yapılan birkaç ufak dokunuş lezzetlerini değiştirmeye yetiyor. Mesela makarnayı lezzetli bir sosla buluşturmak, yemeğinizin yanına servis edeceğiniz ya da salatanızı daha da lezzetli hale getirecek soslarla çeşnilendirmek basit ama işe yarayan en iyi yöntemlerden. İşte evde kendiniz yapabileceğiniz lezzetli ve yapımı pratik soslardan bazıları...

VINAIGRETTE (VİNEGRET) SOS

Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı sirke, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, arzu ederseniz ince kıyılmış taze dağ kekiği.

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir kâseye alarak bir çatal yardımıyla çırpın. Malzemelerin iyice birbirine karıştığından emin olduktan sonra bu harika lezzeti salatanızla buluşturup servis edebilirsiniz.

RANCH SOS

Malzemeler

2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı mayonez, 1 çay kaşığı maydanoz, 1 çay kaşığı dereotu, 1 çay kaşığı nane, sarımsak tozu, tuz, karabiber.

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir kaseye alıp iyice karıştırın. Malzemeler birbiriyle karıştıktan sonra ranch sosunuz hazır olacaktır. Salatalarınızda, patates kızartmalarınızda ve sandviçlerinizde afiyetle tüketebilirsiniz.

BARBEKÜ SOS

Malzemeler

2 adet soğan, 4 diş sarımsak, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tohumu, 2 yemek kaşığı kişniş tohumu, 400 gram ketçap, 2 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber, 4 yemek kaşığı pekmez, 1 portakalın suyu, 2 çorba kaşığı sirke, 2 buz kalıbı tavuk suyu, 1 yemek kaşığı karabiber, 10 dal taze kekik, bir bardaktan biraz az su, tuz.

Hazırlanışı

Tohumları 2-3 dakika boyunca yüksek ateşte karıştırın. Ardından soğanı ve sarımsağı soyup tohumlarla beraber blender'da çekin. Isıtmış olduğunuz tavaya zeytinyağını alın ve üzerine soğanlı harcınızı ilave edip 5 dakika kadar karıştırarak pişirin. Ardından ketçap, kırmızı biber, karabiber ve kekiği ilave edip karıştırın. Pekmez, portakal suyu, sirke ve tavuk suyunu ilave edip karıştırmaya devam edin. Tuzunu da damak tadınıza göre ayarlayıp ilave edin ve 15 dakika kadar kısık ateşte karıştırarak kaynatın. Suyu azaldıkça su ekleyebilirsiniz. Daha yoğun bir kıvam istiyorsanız daha az su katabilirsiniz. Pişen sosunuzu tel süzgeçten geçirerek kavanoza alıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Sosunuzu kırmızı et, köfte, tavuk gibi yemeklerin yanında tüketebilir ve yemeğinize lezzet katabilirsiniz.

SARIMSAKLI MAYONEZ

Malzemeler

2 adet büyük boy yumurta, 2 diş sarımsak, 500 mililitre zeytinyağı, 1,5 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu, 1,5 tatlı kaşığı hardal, 1 tatlı kaşığı su, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tane karabiber.

Hazırlanışı

Öncelikle yumurtanın sarı ve beyazlarını ayırın. Sarımsakları tavada hafifçe çevirin ve rendeleyin. Yumurtaların sarılarını çırpma kabına alın ve blender yardımıyla çırpın. Çırparken bir yandan da zeytinyağını azar azar ilave edin. Zeytinyağı ilave ederken çırpma işini kesinlikle bırakmayın. Zeytinyağının yarısına geldiğinizde hardal ve suyu ekleyip çırpmaya devam edin. Kalan zeytinyağını da azar azar ilave ederek çırpmaya devam edin. Ardından limon suyu ve sarımsağı ilave edin. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Mayonezinizi hava almayacak bir şekilde kavanoza koyup 1 hafta içinde tüketebilirsiniz.

EV YAPIMI VİNEGRET SOSUNUZLA ÇOK İYİ GİDECEK BİR DE SALATA TARİFİMİZ VAR