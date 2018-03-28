Beşamel sosla yapabileceğiniz 5 lezzetli tarif

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gurme
28.03.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Beşamel sosla yapabileceğiniz 5 lezzetli tarif

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Beşamel sosla yapabileceğiniz 5 lezzetli tarif

En sıradan yemeği bile farklılaştıran sosların başında gelen beşamelle yapabileceğiniz çok pratik lezzetler var. İşte onlardan bazıları...

Hemen her türlü sebze ve hamur işine ekstra lezzet katan beşamel sos, tereyağı, un, süt, tuz, karabiber ve muskat ceviziyle hazırlanıyor. Hep aynı şekilde yemekten sıkıldığınız yemekleri bir de beşamel sosla deneyebilirsiniz. İşte beşamel sosla yapabileceğiniz lezzetli tarifler...

Beşamel Soslu Fırın Makarna

Makarna severler buraya! Haşladığınız bir paket makarnayı rendelenmiş kaşar peyniri ve beşamel sosla harmanlayıp fırına verdiğinizde tadına doyamayacağınız makarnanız hazır olacak. Çıtır çıtır kızarmış bir lezzet için en üste kaşar serpmeyi unutmayın.

Beşamel sosla yapabileceğiniz 5 lezzetli tarif

Sultan Kebabı

Normalde yağlı kâğıtta pişirilen garnitürlü bir et yemeği olan kâğıt kebabı, yağlı kâğıt yerine krep, lavaş veya yufka kullanıldığında sultan kebabı adını alır. Minik küpler halinde doğranan havuç, patates, biber, bezelye gibi sebzeler lezzetlenmesi için hafifçe kavrulur. Daha sonra sote et veya tavuk ile bir araya getirilip bir iç harcı hazırlanır. Kullanılan dış malzemenin içine 1-2 kaşık iç harcından konup kapatılır. Açılmaması için ters çevrilerek tepsiye dizilir. Üzerine beşamel sos gezdirilir ve üstü kızarana kadar fırınlanır.

Beşamel sosla yapabileceğiniz 5 lezzetli tarif

Fırında Karnabahar

Karnabahar genel olarak sevilmeyen bir sebze olarak görülür. Ancak haşlanmış karnabaharı beşamel sos eşliğinde fırınladığınızda börek gibi bir lezzet sizi bekliyor olacak. Sadece ana yemek olarak değil atıştırmalık olarak da misafirlerinize ikram edebileceğiniz hafif bir tarif. Karnabahar yerine brokoli kullanarak da aynı tarifi deneyebilirsiniz.

Beşamel sosla yapabileceğiniz 5 lezzetli tarif

Ispanak Graten

Ispanak gibi koyu yeşil sebzeleri hep aynı şekilde yemekten sıkılmış olabilirsiniz. Tek başına ya da kırmızıbiber, havuç, kabak gibi çeşitli renkli sebzelerle veya kıymayla pişirilen ıspanak, üzerine beşamel sos gezdirildiğinde hem görsellik hem lezzet bakımından sizi tatmin edecektir.

Beşamel sosla yapabileceğiniz 5 lezzetli tarif

Lazanya

Bol baharatlı kıymalı domates sos ile birleşen lazanya yaprakları, beşamel sos ile bir araya geldiğinde damak şenlendiren bir lezzet oluyor. Yapmanız gereken şey bir fırın kabında lazanya yapraklarını ve kıymalı sosu sırayla üst süte dizmek. En sonunda pişirdiğiniz beşamel sosu üstüne gezdirin. Kızarınca fırından alıp sıcak servis edin.

FIRINDA MAKARNA SEVENLER BU PATLICANLI TARİFE BAYILACAK

Fırında Patlıcanlı Penne
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