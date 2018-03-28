Beşamel sosla yapabileceğiniz 5 lezzetli tarif
En sıradan yemeği bile farklılaştıran sosların başında gelen beşamelle yapabileceğiniz çok pratik lezzetler var. İşte onlardan bazıları...
Hemen her türlü sebze ve hamur işine ekstra lezzet katan beşamel sos, tereyağı, un, süt, tuz, karabiber ve muskat ceviziyle hazırlanıyor. Hep aynı şekilde yemekten sıkıldığınız yemekleri bir de beşamel sosla deneyebilirsiniz. İşte beşamel sosla yapabileceğiniz lezzetli tarifler...
Beşamel Soslu Fırın Makarna
Makarna severler buraya! Haşladığınız bir paket makarnayı rendelenmiş kaşar peyniri ve beşamel sosla harmanlayıp fırına verdiğinizde tadına doyamayacağınız makarnanız hazır olacak. Çıtır çıtır kızarmış bir lezzet için en üste kaşar serpmeyi unutmayın.
Sultan Kebabı
Normalde yağlı kâğıtta pişirilen garnitürlü bir et yemeği olan kâğıt kebabı, yağlı kâğıt yerine krep, lavaş veya yufka kullanıldığında sultan kebabı adını alır. Minik küpler halinde doğranan havuç, patates, biber, bezelye gibi sebzeler lezzetlenmesi için hafifçe kavrulur. Daha sonra sote et veya tavuk ile bir araya getirilip bir iç harcı hazırlanır. Kullanılan dış malzemenin içine 1-2 kaşık iç harcından konup kapatılır. Açılmaması için ters çevrilerek tepsiye dizilir. Üzerine beşamel sos gezdirilir ve üstü kızarana kadar fırınlanır.
Fırında Karnabahar
Karnabahar genel olarak sevilmeyen bir sebze olarak görülür. Ancak haşlanmış karnabaharı beşamel sos eşliğinde fırınladığınızda börek gibi bir lezzet sizi bekliyor olacak. Sadece ana yemek olarak değil atıştırmalık olarak da misafirlerinize ikram edebileceğiniz hafif bir tarif. Karnabahar yerine brokoli kullanarak da aynı tarifi deneyebilirsiniz.
Ispanak Graten
Ispanak gibi koyu yeşil sebzeleri hep aynı şekilde yemekten sıkılmış olabilirsiniz. Tek başına ya da kırmızıbiber, havuç, kabak gibi çeşitli renkli sebzelerle veya kıymayla pişirilen ıspanak, üzerine beşamel sos gezdirildiğinde hem görsellik hem lezzet bakımından sizi tatmin edecektir.
Lazanya
Bol baharatlı kıymalı domates sos ile birleşen lazanya yaprakları, beşamel sos ile bir araya geldiğinde damak şenlendiren bir lezzet oluyor. Yapmanız gereken şey bir fırın kabında lazanya yapraklarını ve kıymalı sosu sırayla üst süte dizmek. En sonunda pişirdiğiniz beşamel sosu üstüne gezdirin. Kızarınca fırından alıp sıcak servis edin.
FIRINDA MAKARNA SEVENLER BU PATLICANLI TARİFE BAYILACAK
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