Bayatlayan keklerle neler yapabilirsiniz?
Bayatlayan keklerinizi çöpe atmak zorunda değilsiniz. İşte birbirinden farklı tariflerle bayat keklerinizi değerlendirmenin yollar...
Kıvamı tutturulamadığı, kabarmadığı ya da tüketilebilecek miktardan daha fazla yapıldığı için bayatlamaya başlayan kekler lezzetini kaybeder ve kurur. Bu noktada kekleri israf etmeden, yeniden değerlendirmek çok iyi bir çözüm yoludur. İşte bayatlayan keklerin değerlendirilebileceği yollar:
Yaş pasta yapımında: Çok kurumamış kekler biraz sütle ıslatılıp çikolata sosu, krema gibi yardımcı malzemeler eklendikten sonra pasta keki olarak kullanılabilir.
Yalancı cezerye yapımında: Rendelenip sotelenmiş havucun içerisine ufalanmış bayat kek eklenir. Yardımcı malzemeler olarak da ceviz, vanilya, su ve şeker eklendikten sonra karışım düz bir zemine yayılarak cezerye gibi kesilip üzerine hindistancevizi serpilir.
Kup yapımında: Süt, un, şeker, vanilya ve nişasta kullanarak hazırlanan klasik muhallebi pişirildikten sonra bir miktar kuplara dökülür. Üzerine bir miktar ufalanmış bayat kek döküldükten sonra tekrar muhallebi dökülür. Kupun üstü yine ufalanmış keklerle ve meyvelerle süslenir.
Rulo pasta yapımında: Ufalanmış bayat keklerin üzerine şeker, portakal kabuğu rendesi, kakao ve süt eklenerek hazırlanan karışım yoğrulur. Karışımın miktarına göre streç film kesilir ve düz bir zemine serilir. Karışım streç filmin üzerine alınıp merdaneyle inceltilip, şekil verilir. Düzeltilen karışımın içine kremşanti sürülüp rulo haline getirilir. Rulo en az iki saat buzlukta bekletildikten sonra üzerine çikolata sosu dökülerek servis edilir.
Trüf yapımında: Ana malzeme olarak ufalanmış bayat kekin yanı sıra tercihe göre fındık, ceviz, kakao, hindistancevizi, chia tohumu gibi ek malzemeler ve süt kullanılır. Bütün malzemeler ve süt bir kapta yoğrulduktan sonra yuvarlak toplar haline getirilir ve içindeki malzemeye göre fındık, kahve, hindistancevizine bulanır.
Kurabiye yapımında: Hazırlanan kurabiye hamurlarına ufalanmış bayat kek eklenebilir. İkinci bir seçenek olarak da ufalanmış bayat keklerin içine yumurta, süt, yağ, kahvaltılık gevrek, fındık gibi malzemeler eklenerek yeni bir kek hamuru hazırlanabilir.
Tart yapımında: Ufalanmış bayat keklerin üzerine kremayla eritilmiş çikolata ve fındık eklenip yoğrulur. Hazırlanan karışım bir tart kabına konup pişirildikten sonra üzeri istenildiği gibi meyve, çikolata sosu gibi malzemelerle süslenir.
Ayçöreği yapımında: Hazırlanan ay çöreği hamurunun içine iç malzeme olarak bayatlamış kek eklenebilir.
Pasta süslemede: Hazırlanan muhallebili, kremşantili tatlıları süslemek amaçlı ya da kremalar arasında geçiş katı olarak bayatlamış kek kullanılabilir.
KEK SEVENLER BU MUZLU TOP KEKLERE BAYILDI
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