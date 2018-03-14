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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gurme
14.03.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Bayatlayan keklerle neler yapabilirsiniz?

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Bayatlayan keklerle neler yapabilirsiniz?

Bayatlayan keklerinizi çöpe atmak zorunda değilsiniz. İşte birbirinden farklı tariflerle bayat keklerinizi değerlendirmenin yollar...

Kıvamı tutturulamadığı, kabarmadığı ya da tüketilebilecek miktardan daha fazla yapıldığı için bayatlamaya başlayan kekler lezzetini kaybeder ve kurur. Bu noktada kekleri israf etmeden, yeniden değerlendirmek çok iyi bir çözüm yoludur. İşte bayatlayan keklerin değerlendirilebileceği yollar:

Yaş pasta yapımında: Çok kurumamış kekler biraz sütle ıslatılıp çikolata sosu, krema gibi yardımcı malzemeler eklendikten sonra pasta keki olarak kullanılabilir.

Bayatlayan keklerle neler yapabilirsiniz

Yalancı cezerye yapımında: Rendelenip sotelenmiş havucun içerisine ufalanmış bayat kek eklenir. Yardımcı malzemeler olarak da ceviz, vanilya, su ve şeker eklendikten sonra karışım düz bir zemine yayılarak cezerye gibi kesilip üzerine hindistancevizi serpilir.

Kup yapımında: Süt, un, şeker, vanilya ve nişasta kullanarak hazırlanan klasik muhallebi pişirildikten sonra bir miktar kuplara dökülür. Üzerine bir miktar ufalanmış bayat kek döküldükten sonra tekrar muhallebi dökülür. Kupun üstü yine ufalanmış keklerle ve meyvelerle süslenir.

Bayatlayan keklerle neler yapabilirsiniz

Rulo pasta yapımında: Ufalanmış bayat keklerin üzerine şeker, portakal kabuğu rendesi, kakao ve süt eklenerek hazırlanan karışım yoğrulur. Karışımın miktarına göre streç film kesilir ve düz bir zemine serilir. Karışım streç filmin üzerine alınıp merdaneyle inceltilip, şekil verilir. Düzeltilen karışımın içine kremşanti sürülüp rulo haline getirilir. Rulo en az iki saat buzlukta bekletildikten sonra üzerine çikolata sosu dökülerek servis edilir.

Trüf yapımında: Ana malzeme olarak ufalanmış bayat kekin yanı sıra tercihe göre fındık, ceviz, kakao, hindistancevizi, chia tohumu gibi ek malzemeler ve süt kullanılır. Bütün malzemeler ve süt bir kapta yoğrulduktan sonra yuvarlak toplar haline getirilir ve içindeki malzemeye göre fındık, kahve, hindistancevizine bulanır.

Bayatlayan keklerle neler yapabilirsiniz

Kurabiye yapımında: Hazırlanan kurabiye hamurlarına ufalanmış bayat kek eklenebilir. İkinci bir seçenek olarak da ufalanmış bayat keklerin içine yumurta, süt, yağ, kahvaltılık gevrek, fındık gibi malzemeler eklenerek yeni bir kek hamuru hazırlanabilir.

Tart yapımında: Ufalanmış bayat keklerin üzerine kremayla eritilmiş çikolata ve fındık eklenip yoğrulur. Hazırlanan karışım bir tart kabına konup pişirildikten sonra üzeri istenildiği gibi meyve, çikolata sosu gibi malzemelerle süslenir.

Bayatlayan keklerle neler yapabilirsiniz

Ayçöreği yapımında: Hazırlanan ay çöreği hamurunun içine iç malzeme olarak bayatlamış kek eklenebilir.

Pasta süslemede: Hazırlanan muhallebili, kremşantili tatlıları süslemek amaçlı ya da kremalar arasında geçiş katı olarak bayatlamış kek kullanılabilir.

KEK SEVENLER BU MUZLU TOP KEKLERE BAYILDI

Muzlu Çikolatalı Top Kek
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