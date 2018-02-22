Haberler>Kelebek Magazin>Gurme Haberleri>Avokado sevenlere özel 2 farklı tarif

Avokado sevenlere özel 2 farklı tarif

Son zamanlarda sofralarımızda kendine daha fazla yer bulmaya başlayan avokado hem hafif hem de oldukça besleyici bir yiyecek. Siz de avokadoyu salata ve kahvaltı dışında da tüketmek istiyorsanız, çok lezzetli iki tarifimiz var.

Kaynak: Doğan Burda
22.02.2018 - 14:33 | Son Güncelleme :

KÖFTELİ AVOKADO

Malzemeler

200 gram kıyma, 1 orta boy soğan, 2 dilim bayat ekmek, 2 diş sarımsak, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 2 adet olgun avokado, 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz içi

Hazırlanışı

Soğanları blender’dan geçirin ve kuru ekmekleri elinizle ufalayın. Üzerine kıymayı ve baharatları koyun ve iyice yoğurun. Harcınızı yoğurduktan sonra küçük yuvarlak köfteler hazırlayın ve 15 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Daha sonra kızdırdığınız bir tavada çevirerek pişirin.

Başka bir yerde avokadoları ikiye bölün ve içlerini kaşık yardımıyla hafifçe çıkarın. Çıkardığınız parçaları çatalla ezin. Sarımsağın bir dişini ezip yoğurtla karıştırın. Ezilen avokadoları bu yoğurdun içine atın ve üzerine cevizleri ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Bu sosu içini aldığınız avokadoların kabuklarına doldurun. En üste de köfteleri yerleştirin ve servis edin.

Avokado sevenlere özel 2 farklı tarif

AVOKADOLU DOLGU TAVUK

Malzemeler

4 tavuk göğsü, 1 avokado, 2 yemek kaşığı kırmızı soğan, çeyrek su bardağı domates, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 2 yumurta, 1 su bardağı ekmek kırıntısı, yarım tatlı kaşığı sarımsak tozu, çeyrek tatlı kaşığı kırmızı biber, 2 tatlı kaşığı limon kabuğu, çeyrek tatlı kaşığı kimyon, çeyrek tatlı kaşığı tuz, çeyrek tatlı kaşığı karabiber.

Hazırlanışı

Fırınınızı 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tavuk göğüslerini döverek inceltin. Bir kapta avokadoları ezin ve üzerine limonu, tuzu, karabiberi, domatesi ve soğanları koyup karıştırın. Daha sonra içine ekmek kırıntılarını, sarımsak tozunu, karabiberi, tuzu ve kimyonu koyup bir kez daha karıştırın. Bu karışımı incelttiğiniz tavukların üzerine serip rulo şeklinde katlayın. Ruloları da önce yumurtaya sonra da ekmek kırıntılarına bulayıp tepsiye dizin. Önceden ısıttığınız fırında yarım saat kadar pişirin. Sıcacık servis edin.

BU VİDEO DA KAHVALTIDA YA DA ARA ÖĞÜNDE AVOKADO SEVENLER İÇİN

 

Etiketler: avokado , avokadolu tarifler , meyveli tarifler , yemek tarifleri , kolay yemek tarifleri , sağlıklı yemek tarifleri
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri