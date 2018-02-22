Avokado sevenlere özel 2 farklı tarif

KÖFTELİ AVOKADO

Malzemeler

200 gram kıyma, 1 orta boy soğan, 2 dilim bayat ekmek, 2 diş sarımsak, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 2 adet olgun avokado, 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz içi

Hazırlanışı

Soğanları blender’dan geçirin ve kuru ekmekleri elinizle ufalayın. Üzerine kıymayı ve baharatları koyun ve iyice yoğurun. Harcınızı yoğurduktan sonra küçük yuvarlak köfteler hazırlayın ve 15 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Daha sonra kızdırdığınız bir tavada çevirerek pişirin.

Başka bir yerde avokadoları ikiye bölün ve içlerini kaşık yardımıyla hafifçe çıkarın. Çıkardığınız parçaları çatalla ezin. Sarımsağın bir dişini ezip yoğurtla karıştırın. Ezilen avokadoları bu yoğurdun içine atın ve üzerine cevizleri ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Bu sosu içini aldığınız avokadoların kabuklarına doldurun. En üste de köfteleri yerleştirin ve servis edin.

AVOKADOLU DOLGU TAVUK

Malzemeler

4 tavuk göğsü, 1 avokado, 2 yemek kaşığı kırmızı soğan, çeyrek su bardağı domates, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 2 yumurta, 1 su bardağı ekmek kırıntısı, yarım tatlı kaşığı sarımsak tozu, çeyrek tatlı kaşığı kırmızı biber, 2 tatlı kaşığı limon kabuğu, çeyrek tatlı kaşığı kimyon, çeyrek tatlı kaşığı tuz, çeyrek tatlı kaşığı karabiber.

Hazırlanışı

Fırınınızı 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tavuk göğüslerini döverek inceltin. Bir kapta avokadoları ezin ve üzerine limonu, tuzu, karabiberi, domatesi ve soğanları koyup karıştırın. Daha sonra içine ekmek kırıntılarını, sarımsak tozunu, karabiberi, tuzu ve kimyonu koyup bir kez daha karıştırın. Bu karışımı incelttiğiniz tavukların üzerine serip rulo şeklinde katlayın. Ruloları da önce yumurtaya sonra da ekmek kırıntılarına bulayıp tepsiye dizin. Önceden ısıttığınız fırında yarım saat kadar pişirin. Sıcacık servis edin.

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