Artık sokak değil salon lezzeti: Lahmacun

Telefonu kapatırsın, bir müddet sonra kapı çalar, genç bir çocuk elinde 12 tane sıcacık lahmacunla çıkagelir. Paketi açarsın yanında soğanı, limonu, maydanozu, domatesi, buz gibi ayranı gelir, 6 kişiye kadar mis gibi doyarsın. Öğrenci evlerinde, ev taşımalarında, evde usta boya filan yaptığında başvurulan bu yöntem doyurucu olmasına hala doyurucu sayılır da, eskisi kadar ekonomik mi?

Hürriyet’in “en iyi” listelerinde de jüri üyeliği yapan sevgili dostum Salih Seçkin Sevinç’in kurucusu olduğu Harbiyiyorum.com, 2017 yılı mayıs ayında İstanbul’un önde gelen lahmacuncularının ortalama lahmacun fiyatının 7,75 TL’ye geldiğine dair bir araştırma yayınlamıştı. Bugün 12 lahmacun söylemenin maliyeti aşağı yukarı içeceğiyle 100 TL’yi geçiyor yani…

Her ne kadar malzemede minimum yüzde 35 et kotası getirilmiş olsa da, hamur üstünde malzemenin gözükmediği, tabiri caizse “sapsarı” lahmacunlar ise bizim gibi boğazına düşkünleri ayrı üzüyor. Eskiden köşedeki lahmacuncudan belli bir standartta lahmacun yeme şansına sahipken son yıllarda lezzetli bir lahmacun için 10 TL ve üzeri meblağları ödemek zorunda kalmak, lahmacunu “Ucuza, topluca doyalım” yiyeceğinden, “İyisi için kesenin ağzını açacaksın birader” mertebesine ulaştırdı bile. Zincir pizza firmalarının yaptığı ardı ardına kampanyalarda 5 adet orta boy pizzanın 70 TL civarına alınabildiği düşünülürse “Ucuza doyalım, topluca doyalım” anlayışı lahmacundan pizzaya doğru kayıyor gibi görünüyor.

Siz de malzemesi bol, yani sapsarı olmayan, beğendiğiniz lahmacuncuları güncel fiyatlarıyla birlikte mail adresime yollayın, bakalım sizlerden gelen ortalama fiyat ne çıkacak…

SUCUK EFSANESİ SONA MI ERİYOR?

Ünlü Facebook grubu Mide Lobisi’ne geçtiğimiz günlerde düşen bir haber ben de dahil olmak üzere sucukseverleri oldukça üzdü. Balıkesir yöresinin ünlü sucuğu, ambalajı sebebiyle “yeşilli” olarak da bilinen M.Yanturalı marka sucukların sahibi Mehmet Yanturalı 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kendine ait bir hayran kitlesi olan bu sucuğun yaratıcısının vefat etmesi sevenlerini üzmüşken, gelen yeni haberlere göre varisler miras bölüşümünde anlaşamazlarsa üretim duracak ve M.Yanturalı marka sucuklar tarihe karışacak. Fabrikaya telefon açtığımda ilgili miras sorunu sebebiyle üretime ara verileceği hususuna dair teyit aldım.

Hayranları bu boşlukta süpermarketlerde bulunan diğer ünlü sucuk markalarına yeniden yönelir mi bilinmez ama, Susurluk tostunun da önemli tamamlayıcısı olan bu sucuğun piyasada ve gönüllerde önemli bir boşluk doldurduğu kesin. Gelişmeleri yine buradan duyuracağım.