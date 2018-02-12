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Ailenize muhteşem bir sofra kurmanızı sağlayacak 2 tarif

Aileyle birlikte yemek yemek kadar eğlenceli bir etkinlik daha olamaz. Tüm aile hep birlikte sofrada bir araya geldiğinde en unutulmaz anlar yaşanır. Bu sofralara da güzel menüler yakışır. İşte tüm aile fertlerini memnun edecek birkaç tarif…

Kaynak: Doğan Burda
12.02.2018 - 16:31 | Son Güncelleme :

SOMONLU VE BEZELYELİ MAKARNA

Malzemeler

240 gram tam buğday burgu makarna, tereyağı, 1 büyük ince doğranmış soğan, 140 gram dondurulmuş bezelye, 2 derisiz fileto somon, 140 gram düşük yağlı krema, yarım küp sebze bulyon, küçük demet taze soğan.

Hazırlanışı

Makarnayı paketin üzerindeki talimatlara uygun bir şekilde pişirin. Kısaca suda haşlayın. Tereyağını bir tencerede eritin. Üzerine soğanı dökün ve 5 dakika boyunca soğanlar yumuşayana kadar pişirin. Üzerine bezelyeyi, doğranmış balığı, kremayı ve 50 mililitre suyu ilave edin. Üzerine yarım küp sebze bulyonu da ekleyin ve 3-4 dakika pişene kadar bekleyin. İçine karabiber ve taze soğan ekleyin ve makarnayla hepsini karıştırın.

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Ailenize muhteşem bir sofra kurmanızı sağlayacak 2 tarif

PATATESLİ KIZARMIŞ TAVUK

Malzemeler

8 tavuk baget,  3 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı sarımsak hamur,

1 çeyrek zencefil, 1 çorba kaşığı garam masala, 1 çay kaşığı zerdeçal, 150 mililitre doğal yoğurt, 500 gram taze patates, 4 büyük domates, 1 ince doğranmış kırmızı soğan, küçük paket kabaca doğranmış kişniş.

Hazırlanışı

1 yemek kaşığı yağ, sarımsak, zencefil, garam masala, zerdeçal ve 2 çorba kaşığı yoğurdu büyük bir kapta karıştırın ve tavuk bagetleri bu sosla kaplayın.  Bu karşıma bulanmış tavukları en az 30 dakika marine etmeye bırakın. Fırınınızı 180 derecede ısıtın. Patatesleri kalan yağ ve bol çeşniyle birlikte bir kızartma tepsisine koyun. Tavuk bagetleri de ekleyin ve altın rengini alana kadar 40-45 dakika pişirin. Domates, soğan, kişniş ve baharatları patateslerin üzerine serpin ve kalan yoğurtla birlikte servis edin.

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BİR DE VİDEOLU TARİFİMİZ VAR, ÜSTELİK ÇOK LEZZETLİ VE SAĞLIKLI

Etiketler: yemek tarifleri , kolay yemek tarifleri , ev yemekleri , sağlıklı yemek tarifleri
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