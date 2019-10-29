Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu hafta 145. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Uzun sezondur devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 29 Ekim Salı akşamı ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, haftaya yayınlanacak olan bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda
olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir. Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar..
Fahri ve Hurşit'in cezaevine gönderilmelerinin ardından Boran ve Behzat'ın da sorguya alınması dostlarının hayatını kendi hayatından üstün tutan Hızır'ı zor durumda bırakırken, Şahin Ağa'nın da Hızır'ın gözleri önünde gözaltına alınması en büyük yara olacaktır.
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