Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde aileye büyük darbe!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde dün akşam beklenmeyen olaylar ardı ardına yaşandı. Çakırbeyli Ailesi'nin en büyük kozu olan Servet Usta dün saldırıya uğradı ve Hızır'ın onu uyardığı halde sözünü dinlememesi Servet'in sonu oldu. Dizinin son bölümünde ayrıca masa üyelerinin girdiği ticaret herkes tarafından tepkiyle karşılanıyor. Güneş, Hakkı ve Ekrem yeniden masada. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilen tüm detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölüm özeti.. Etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan'dır. Hızır'a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem'in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır. Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez. Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir. Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.
Dizinin son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu izleyenler tarafından merak edilirken yeni bölüm hakkında bir detay gelmedi. Genellikle dizinin yeni bölüm fragmanı pazar akşamları ekrana geliyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ilk bölümlerinden beri dikkat çeken ve eğlenceli anlarıyla tebessüm ettiren karakteri Servet, dün akşam yayınlanan son bölümde diziye veda etti.
Servet karakterinin detayları..
50 yaşında. Silah imalatçısı. Çok uzun yıllardır Hızır Çakırbeyli için çalışıyor. Hayatta tek bildiği iş silah üretmek. Bir gün bu işin sona ereceği korkusuyla yaşıyor hep… Evhamlı ve çok geveze… Ağzında bakla ıslanmaz, her şeyi karısı Mübeccel’e anlatır. Bu yüzden ailenin diğer erkekleri bilmesi gerektiği kadarını Ona anlatır. Renkli ve sıcak bir karakter.
TUNA ORHAN KİMDİR?
Tuna Orhan, (d. 21 Ocak 1966), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.
1992 yılında MSÜ Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğa 1982 yılında, Bakırköy İdil Abla Çocuk Tiyatrosu'nda başlayan Orhan, 1993 yılından beri Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. En son 2015 yapımlı Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi adlı sinema filminde rol almıştır.
Yirmi beş tiyatro oyunu için müzik yapmıştır, bunlardan bazıları; Gol Kralı Sait Hop Sait, Kelebekler Özgürdür, Şarkıcı, Abdülcanbaz. Orhan; Melek Karım, Baldız Bacanak, Deli Dolu, Gurbetçiler, Sonradan Görme, Tatlı Hayat, Yarım Elma, Gönülçelen, Elveda Rumeli ve Yalan Dünya adlı televizyon dizilerinde oynamıştır.
1993 yılından bugüne hala Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. Oyunculuğa 1982 yılında Bakırköy'de İDİL ABLA ÇOCUK TİYATROSUNDA başladı. Bugüne kadar 30 un üzerinde tiyatro oyununda oyuncu olar ak görev aldı. Görev aldığı oyunlar arasında; Geyikler Lanetler, Misafir, Ateşli Sabır, Haydi Karına Koş, Bütün Oğullarım bulunmaktadır. 25 tiyatro oyununa müzik yaptı. Bazıları; Gol Kralı Sait Hop Sait, Kelebekler Özgürdür, Şarkıcı, Abdülcanbaz, Melek Karım, Baldız Bacanak, Deli Dolu, Gurbetçiler, Sonradan Görme, Tatlı Hayat, Yarım Elma ve Azap Yolu adlı televizyon dizilerinde oynadı. Bazı kısa film çalışmalarında görev aldı. Aynı zamanda bu çalışmaların müziklerini yaptı.
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