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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kelebek
28.03.2018 - 08:37, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde aileye büyük darbe!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde aileye büyük darbe!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde dün akşam beklenmeyen olaylar ardı ardına yaşandı. Çakırbeyli Ailesi'nin en büyük kozu olan Servet Usta dün saldırıya uğradı ve Hızır'ın onu uyardığı halde sözünü dinlememesi Servet'in sonu oldu. Dizinin son bölümünde ayrıca masa üyelerinin girdiği ticaret herkes tarafından tepkiyle karşılanıyor. Güneş, Hakkı ve Ekrem yeniden masada. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilen tüm detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölüm özeti.. Etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan'dır. Hızır'a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem'in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır. Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez. Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir. Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.

Dizinin son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu izleyenler tarafından merak edilirken yeni bölüm hakkında bir detay gelmedi. Genellikle dizinin yeni bölüm fragmanı pazar akşamları ekrana geliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde aileye büyük darbe

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ilk bölümlerinden beri dikkat çeken ve eğlenceli anlarıyla tebessüm ettiren karakteri Servet, dün akşam yayınlanan son bölümde diziye veda etti. 

Servet karakterinin detayları..

50 yaşında. Silah imalatçısı. Çok uzun yıllardır Hızır Çakırbeyli için çalışıyor. Hayatta tek bildiği iş silah üretmek. Bir gün bu işin sona ereceği korkusuyla yaşıyor hep… Evhamlı ve çok geveze… Ağzında bakla ıslanmaz, her şeyi karısı Mübeccel’e anlatır. Bu yüzden ailenin diğer erkekleri bilmesi gerektiği kadarını Ona anlatır. Renkli ve sıcak bir karakter.

TUNA ORHAN KİMDİR?

Tuna Orhan, (d. 21 Ocak 1966), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

1992 yılında MSÜ Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğa 1982 yılında, Bakırköy İdil Abla Çocuk Tiyatrosu'nda başlayan Orhan, 1993 yılından beri Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. En son 2015 yapımlı Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi adlı sinema filminde rol almıştır.

Yirmi beş tiyatro oyunu için müzik yapmıştır, bunlardan bazıları; Gol Kralı Sait Hop Sait, Kelebekler Özgürdür, Şarkıcı, Abdülcanbaz. Orhan; Melek Karım, Baldız Bacanak, Deli Dolu, Gurbetçiler, Sonradan Görme, Tatlı Hayat, Yarım Elma, Gönülçelen, Elveda Rumeli ve Yalan Dünya adlı televizyon dizilerinde oynamıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde aileye büyük darbe

1993 yılından bugüne hala Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. Oyunculuğa 1982 yılında Bakırköy'de İDİL ABLA ÇOCUK TİYATROSUNDA başladı. Bugüne kadar 30 un üzerinde tiyatro oyununda oyuncu olar ak görev aldı. Görev aldığı oyunlar arasında; Geyikler Lanetler, Misafir, Ateşli Sabır, Haydi Karına Koş, Bütün Oğullarım bulunmaktadır. 25 tiyatro oyununa müzik yaptı. Bazıları; Gol Kralı Sait Hop Sait, Kelebekler Özgürdür, Şarkıcı, Abdülcanbaz, Melek Karım, Baldız Bacanak, Deli Dolu, Gurbetçiler, Sonradan Görme, Tatlı Hayat, Yarım Elma ve Azap Yolu adlı televizyon dizilerinde oynadı. Bazı kısa film çalışmalarında görev aldı. Aynı zamanda bu çalışmaların müziklerini yaptı.

 

 

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