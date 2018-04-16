Damla Can kimdir? Survivor Damla kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kelebek
16.04.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Damla Can kimdir? Survivor Damla kaç yaşında?

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Damla Can kimdir? Survivor Damla kaç yaşında?

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Survivor 2018'de dikkatleri üzerine çeken Damla Can, yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Survivor izleyicileri, Damla Can'ın yarışmadan önce ne yaptığını ve özel hayatını merak ediyor. Daha önce de Survivor'a katılan Damla Can hakkında merak ettikleri konuları internette araştıran vatandaşlar, Damla Can hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Surivor Damla Can kimdir? Damla Can kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2018'de gönüllüler takımında yer alan Damla Can'ın adı her hafta en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Güzel fiziği ve adada oynanan yarışmalardaki hırsıyla hemen kendini belli eden Damla Can, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yer alan genç yarışmacı Damla Can hakkında merak edilen her şey...

DAMLA CAN KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Damla Can, küçük yaşlardan beri sportif faaliyetler içinde. Damla Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

2016 yılında da Survivor yarışması içinde yer alan ve oldukça iyi bir performans göstererek finale kadar giden Damla Can, finalde kaybetmişti. Survivor 2018'de şu ana kadar toplamda 64 puan toplayan yarışmacı, puan tablosunda Adem Kılıçcı'nın hemen arkasında 2. sırada yer alıyor. 

Damla Can, Survivor 2018'e katılmadan hemen önce sosyal medya hesabından şunları yazmıştı: "Bu zamana kadar en ufak mücadeleden kaçmadan her şeyimle sadece kendim oldum! Ve şimdi kocaman bir ailemle yeniden sizler için savaşacağım. Şimdi sıra bizde sizin gücünüzle bu sene her şey çok daha iyi olacak sabredin..."

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