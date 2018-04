Damla Can kimdir? Survivor Damla kaç yaşında?

Survivor 2018'de gönüllüler takımında yer alan Damla Can'ın adı her hafta en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Güzel fiziği ve adada oynanan yarışmalardaki hırsıyla hemen kendini belli eden Damla Can, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yer alan genç yarışmacı Damla Can hakkında merak edilen her şey...

DAMLA CAN KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Damla Can, küçük yaşlardan beri sportif faaliyetler içinde. Damla Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

2016 yılında da Survivor yarışması içinde yer alan ve oldukça iyi bir performans göstererek finale kadar giden Damla Can, finalde kaybetmişti. Survivor 2018'de şu ana kadar toplamda 64 puan toplayan yarışmacı, puan tablosunda Adem Kılıçcı'nın hemen arkasında 2. sırada yer alıyor.

Damla Can, Survivor 2018'e katılmadan hemen önce sosyal medya hesabından şunları yazmıştı: "Bu zamana kadar en ufak mücadeleden kaçmadan her şeyimle sadece kendim oldum! Ve şimdi kocaman bir ailemle yeniden sizler için savaşacağım. Şimdi sıra bizde sizin gücünüzle bu sene her şey çok daha iyi olacak sabredin..."