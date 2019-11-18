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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kelebek
18.11.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

Çocuk'un 10. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde büyük yüzleşme

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Çocuk'un 10. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde büyük yüzleşme

Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy ve Kenan Acar gibi oyuncuların yer aldığı Çocuk dizisi salı akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen Çocuk'un yayınlanan 10. bölüm fragmanına Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanması ve Hasan’ın elindeki silah damga vurdu. Peki, Çocuk'un yeni bölümünde başka neler olacak?

Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk, 19 Kasım Salı akşamı 10. bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Sevilen dizinin geçen haftaki bölümünde merak uyandıran anların yaşanması sonrası, bu hafta Çocuk'ta neler olacağı araştırılmaya başlandı. Çocuk'un yeni bölümünde Akça affedilmek için yalvarıp medet umarken Hasan oğlunu almak isteyecek. Peki, Çocuk'un 10. bölümünde neler yaşanacak? İşte, Çocuk yeni bölüm fragmanları ve 10. bölüm kısa özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan’ın Şule’den duyduklarıyla dünyası altüst olur. Efe, Hasan’ın oğludur. Bunca sene öldüğünü düşündüğü, bunun için kendini suçladığı oğlu gözünün önündedir. Hasan, bütün öfkesiyle köşke giderken Asiye ve Ali Kemal de Zeynep’ten Hasan’ın her şeyi öğrendiği bilgisini alır. Asiye, korkuyla Ali Kemal ve Efe’yi evden uzaklaştırmaya çalışırken Ali Kemal hiçbir yere gitmemekte kararlıdır. Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Hasan’ın elindeki silahla bir adım ileriye gitmesine oğlu engel olur. Hasan dağılmıştır… Ona baba demesi gereken oğlu, Hasan’ı amcası bilmektedir. Ona söylenen bu yalanın içinde, sevdiği en çok güvendiği Akça’nın da payı vardır. Hasan ve Akça’nın yolları büyük bir tartışmayla ayrılırken Şule de Zeynep’le birlikte köşkten kovulur.

Akça affedilmek için yalvarıp medet umarken Hasan için oğlunu almaktan başka düşündüğü bir şey yoktur. Asiye anneliğine yenik düşerek baba oğlu bir araya getirirken… Ali Kemal bu durum için daha büyük önlemler alması gerektiğine karar verir.

Oğlundan mahrum edilen Şule Efe’nin yurt dışına gönderildiğini öğrenir. Ali Kemal’in bu hamlesi, Hasan’ın Burak’ı kaçırmasıyla karşılık bulur. Ama Hasan bu oyunda tek başına değildir. İki baba oğullarına kavuşmak için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerken, Zeynep’in ödeyemediği borcu herkesin dahil olacağı bir belaya doğru adım adım yaklaşmaktadır.

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