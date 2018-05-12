Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde Anneler Günü coşkusu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kelebek
12.05.2018 - 16:38, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde Anneler Günü coşkusu

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Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde Anneler Günü coşkusu

Ekranların uzun soluklu fenomen dizisi Çocuklar Duymasın bu hafta 40. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin merakla beklenen fragmanında, Anneler Günü teması işleniyor ve duygusal dakikalar yaşanıyor. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölümde başka neler olacak? Çocuklar Duymasın 40. bölüm fragmanında neler var?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın 40. yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. İlgiyle izlenen dizi Çocuklar Duymasın'ın 40. bölüm fragmanı son bölümün ekranlara gelmesinin hemen ardından yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Haluk kolları sıvıyor ve Meltem'e hiç unutamayacağı bir Anneler Günü sürprizi hazırlıyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı ve 40. yeni bölüme dair bazı detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 40. BÖLÜM FRAGMANI

Çocuklar Duymasın yeni bölümleriyle Pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sevilen dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından 13 Mayıs Pazar akşamı ekranlara gelecek 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde, Haluk ve Tuna, Meltem ve Gönül için bir anneler günü sürprizi organize eder. Meltem ve Gönül sürprizi gördüklerinde çok mutlu olurlar. Birbirinden duygusal anlar yaşanır. Özellikle, evlat edinecekleri kızları Zeynep’in hediyesini gören Meltem gözyaşlarına hakim olamaz.

Öte yandan hep birlikte pikniğe gidilir. Eğlenceli başlayan piknik, Taş Fırın Haluk piknik yapan diğer insanlarla tartışınca gerginlikle son bulur. Özlem ve Sertaç’ın düğün günü gelmiştir. Haluk ve Gönül’ün nikah şahidi olduğu bu düğünde, özellikle Haluk’u çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Ekranların fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'ın 6 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde, Haluk ve Meltem’in mühendis olan komşularının şirketi bir robot tasarlamıştır. Bu robotun testlerini yapmak için robotu Haluk ve Meltem’in evine getirirler. Yemek yapabilen, çay getirebilen, evi temizleyebilen bu robot bir anda Emine’nin en büyük düşmanı haline gelir. Emine işsiz kalacağını düşünür, Hüseyin ve Şükrü de bu yüzden robotu imha etmek için eve gelir ve bir birinden komik anlar yaşanır.

Halukların şirketinde ilk yardım eğitimi verilecektir. Meltem’in ısrarları sonucunda ilk yardım hocası eve gelir. Hep birlikte evde ilk yardım eğitimi alırlarken öyle bir şey olur ki, herkes ne yapacağını şaşırır. Öte yandan Haluk ve Meltem’in hayatında hiç beklenmedik bir gelişme yaşanır.

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