Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı | 74. bölümde neler oldu?
Kanal D'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın yayın gününün perşembeye alınmasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. Çocuklar Duymasın'ın 28 Mart'ta yayınlanan 74. bölümde komedi ve heyecan yine eksin olmadı. Dizinin yeni bölümünde Haluk ve Meltem’in boşanacağını öğrenen Çocuk Esirgeme Kurumu’nun, Zeynep hakkında nasıl bir karar vereceği büyük bir merak konusu oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın 74. bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Çocuklar Duymasın perşembe akşamı yayınlanan yeni gününde yine sevenlerine heyecanlı anlar yaşattı. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde , Meltem’in hiç beklemediği bir anda, Haluk Zeynep’in velayetini almak istediğini söyler ve Zeynep’i de alıp evden gider. İşte Çocuklar Duymasın'ın 74. bölümüne ilişkin detaylar...
Dizinin yeni bölüm fragmanı şuan yayınlanmadığı için sizlerle paylaşamıyoruz. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.
74. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Gece ve Tutku, Haluk'tan sonra şimdi de Zeynep'i Meltem'den ayırmaya karar veriyor. Günden güne daha da tehlikeli hamleler yapan Tutku, durmak bilmiyor. Haluk ve Meltem'in boşanma kararından sonra sıra Zeynep'e geliyor. Bir anda Zeynep'in ortadan kaybolması büyük bir paniğe neden oluyor. Meltem ve Haluk bu sebepten daha da geriliyor. Gece ise aniden Meltem'in evine geliyor ve Havuç'un karşısına çıkıyor.
Meltem, Gece'nin ailesinden uzak durmasını söylüyor ancak bu işin diğer ucundaki ismin Tutku olduğunu bilmiyor... Peki Zeynep'i Tutku'mu kaçırdı?
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Çocuklar Duymasın 20 Mart Çarşamba yayınlanan son bölümde, Meltem ve Haluk'un boşanma kararı herkeste şok etkisi yaratırken, bu arada beklenmedik gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.
Meltem ve Haluk'un boşanma kararı kısa sürede duyuluyor. Bu durum onların hiç hesaba katmadığı bir şeye sebep oluyor. Zeynep'i evlat edinen ikili, eğer bu boşanma gerçekleşirse onu kaybetme riskine giriyor. Bunu öğrenen Haluk ve Meltem boşanma işini bir kaç ay daha ertelemek zorunda kalıyor.
Öte yandan uzun bir süre önce Meltem ve Haluk'un hayatını zehir eden ve kötü bir şekilde ayrılan Tutku, geri dönüyor...
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