Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı | 74. bölümde neler oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriÇocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı | 74. bölümde neler oldu?
GeriKelebek Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı | 74. bölümde neler oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kelebek
28.03.2019 - 23:57, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı | 74. bölümde neler oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı | 74. bölümde neler oldu?

Kanal D'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın yayın gününün perşembeye alınmasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. Çocuklar Duymasın'ın 28 Mart'ta yayınlanan 74. bölümde komedi ve heyecan yine eksin olmadı. Dizinin yeni bölümünde Haluk ve Meltem’in boşanacağını öğrenen Çocuk Esirgeme Kurumu’nun, Zeynep hakkında nasıl bir karar vereceği büyük bir merak konusu oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın 74. bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Çocuklar Duymasın perşembe akşamı yayınlanan yeni gününde yine sevenlerine heyecanlı anlar yaşattı. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde , Meltem’in hiç beklemediği bir anda, Haluk Zeynep’in velayetini almak istediğini söyler ve Zeynep’i de alıp evden gider. İşte Çocuklar Duymasın'ın 74. bölümüne ilişkin detaylar...

Dizinin yeni bölüm fragmanı şuan yayınlanmadığı için sizlerle paylaşamıyoruz. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

74. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Gece ve Tutku, Haluk'tan sonra şimdi de Zeynep'i Meltem'den ayırmaya karar veriyor. Günden güne daha da tehlikeli hamleler yapan Tutku, durmak bilmiyor. Haluk ve Meltem'in boşanma kararından sonra sıra Zeynep'e geliyor. Bir anda Zeynep'in ortadan kaybolması büyük bir paniğe neden oluyor. Meltem ve Haluk bu sebepten daha da geriliyor. Gece ise aniden Meltem'in evine geliyor ve Havuç'un karşısına çıkıyor.

Meltem, Gece'nin ailesinden uzak durmasını söylüyor ancak bu işin diğer ucundaki ismin Tutku olduğunu bilmiyor... Peki Zeynep'i Tutku'mu kaçırdı?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çocuklar Duymasın 20 Mart Çarşamba yayınlanan son bölümde, Meltem ve Haluk'un boşanma kararı herkeste şok etkisi yaratırken, bu arada beklenmedik gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Meltem ve Haluk'un boşanma kararı kısa sürede duyuluyor. Bu durum onların hiç hesaba katmadığı bir şeye sebep oluyor. Zeynep'i evlat edinen ikili, eğer bu boşanma gerçekleşirse onu kaybetme riskine giriyor. Bunu öğrenen Haluk ve Meltem boşanma işini bir kaç ay daha ertelemek zorunda kalıyor.
Öte yandan uzun bir süre önce Meltem ve Haluk'un hayatını zehir eden ve kötü bir şekilde ayrılan Tutku, geri dönüyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CAN’ımız 2 oldu

Beren'den yeni hamle

Sinem'in 'aşk'ı

'İyi ki doğdun sevgilim'