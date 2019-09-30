Canevim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17. bölümde neler oldu?
ATV ekranlarında yayınlanan Canevim bu hafta 17. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Canevim'in son bölümünde Ceylan'ın Taylan'ın evlenme teklifini kabul etmesi ve Feryal'in oynadığı oyun damga vurdu. Heyecanlı bölüm sonrası dizinin haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Canevim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim'in 17. bölümde neler oldu? İşte, dizinin yeni bölümüyle ilgili merak edilenler.
Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik'in başrolünü paylaştığı Canevim 30 Eylül akşamı ekranlara geldi. Pazartesi günleri yayınlanan dizinin son bölümünde Ceylan Taylan'ın evlenme teklifini kabul edip her şeye rağmen dünya evine girdi. Peki, Canevim'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar....
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ceylan her şeye rağmen Taylan'ın evlenme teklifini kabul eder. Feryal ise sonuçları göze alarak yeni bir oyun oynar. Ceylan en mutlu olacağı günde ailesi ve Taylan arasında kalır. Her şeye rağmen evlenen Taylan ve Ceylan için güzel günler yaklaşır. Ömer bir iş yemeği için Taylan'ların evine gelir. Bu yemekte Ceylan ve Ömer arasında bir yüzleşme gerçekleşir.
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