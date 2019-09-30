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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kelebek
30.09.2019 - 23:41, Son Güncelleme:

Canevim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17. bölümde neler oldu?

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Canevim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17. bölümde neler oldu?

ATV ekranlarında yayınlanan Canevim bu hafta 17. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Canevim'in son bölümünde Ceylan'ın Taylan'ın evlenme teklifini kabul etmesi ve Feryal'in oynadığı oyun damga vurdu. Heyecanlı bölüm sonrası dizinin haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Canevim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim'in 17. bölümde neler oldu? İşte, dizinin yeni bölümüyle ilgili merak edilenler.

Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik'in başrolünü paylaştığı Canevim 30 Eylül akşamı ekranlara geldi. Pazartesi günleri yayınlanan dizinin son bölümünde Ceylan Taylan'ın evlenme teklifini kabul edip her şeye rağmen dünya evine girdi. Peki, Canevim'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar....

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylan her şeye rağmen Taylan'ın evlenme teklifini kabul eder. Feryal ise sonuçları göze alarak yeni bir oyun oynar. Ceylan en mutlu olacağı günde ailesi ve Taylan arasında kalır. Her şeye rağmen evlenen Taylan ve Ceylan için güzel günler yaklaşır. Ömer bir iş yemeği için Taylan'ların evine gelir. Bu yemekte Ceylan ve Ömer arasında bir yüzleşme gerçekleşir.

 

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