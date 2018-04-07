Bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'



Cildinin bir gecede böyle olduğu doğru mu, şehir efsanesi mi?

Doğru! Çok sevdiğim, aşık olduğum sevgilimi yakın dostumla yatakta yakaladım. O gün vermem gereken tepkiyi veremedim, onlara 'Kolay gelsin' dedim çıktım. Ertesi gün kalktığımda yüzümde bu izler vardı. Öfke patlaması dediler. Doktorlar, 'Şükret ki bu şok cildinden çıktı' dedi. O gün istifra ederek tepki versem, belki olmayacaktı bu.

"ARTIK YAPIMCILAR STAR"

“Sektörün geneliyle ilgili bir tespitim var; yapımcılar star haline gelmiş, sanatçılar da rafa koydukları ürün olmuş. Yapımcılar ve sanatçılar ortaktır bana göre. Oysa onlar patron gibi davranıyorlar. Sanatçı olmadan neyi satacak yapımcı? Bir proje yaptıklarında sanatçı sayesinde yapıyorlar ama sanatçılara hiç saygıları yok. Ben de bu tür şeyleri kaldıramıyorum, alınganlık eşiğim biraz düşük...”

endini eve hapsetmenin dışında neler yaptın bu 6 yılda?

İpi kopmuş balon gibi kendimi tatillere vurdum. Tam yerleşeyim bir yere, tavuk falan besleyeyim diyorum, bakıyorum şarkı söylemeden yaşayamam! Bir de şu var, eğer bir aşk yaşasaydım çoktan albüm yapmıştım. Ben 6 yıldır aşık olmadım!

Eve kapanırsan aşk olmaz tabii…

Postacı olması lazım ancak! Gerçi onlar da kapıyı çalmıyor artık (gülüyor). Kilo aldıkça kendine güvenini de kaybediyorsun...

Kaç kilo aldın?

İki senede 20 kilo. Eski fotoğraflarıma bakıyorum, kendimi övmüş olmayayım ama Türkiye’nin en iyi fizikli kadın şarkıcılarından biriymişim. İnsanların tepkisi de bu yüzden sanırım.