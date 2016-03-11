Bade İşçil ve Malkoç Sualp kimdir?
Güzel oyuncu Bade İşçil'in üç yıl önce boşandığı eşi Malkoç Süalp'in 15 yaşındaki bir çocuğu darp ettiği iddia edildi. Söz konusu iddialar ardından hem Bade İşçil'in hem de Malkoç Sualp'in hayatına ilişkin bilgiler gündeme geldi. Peki, Bade İşçil ve Malkoç Sualp kimdir?
Bade İşçil Kimdir?
8 Ağustos 1983 İstanbul doğumlu olan Bade İşçil, üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünde tamamlamıştır.
Oyunculuğa ilk adımı 2007 yılında Metropol Cafe isimli televizyon dizisi ile atan İşçil, daha sonra oyunculuk kariyerine Ezel ile devam etmiştir.
2009 – 2011 yılları arasında ekranlara gelen Ezel dizisinde ‘Şebnem Sertuna’ karakterine hayat vermiştir. Oyunculuk alanında başarılı çalışmalara imza atan güzel oyuncu kısa sürede adını duyurmayı başarmıştır.
Ezel’in ardından Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı ‘Kuzey Güney’ dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Başarılı oyuncunun asıl soyadı herkes tarafından bilinen ‘İşçil’ değil ‘İşcil’dir.
2013 yılının Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile aynı yılın Mayıs ayında evlenmiştir. Oyuncunun bu evliliğinden Azur isminde bir oğlu vardır.
Ünlü oyuncu Bade İşçil ile adını duyduğumuz ünlü işadamı Malkoç Sualp 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
1988 yılında Teddington Boys School okulundan mezun olmuştur. Ardından 1988 yılında Kingston College okuluna geçiş yapan Sualp, 1992 yılında Westminster Üniversitesi’ne lisans eğitimi almıştır.
1998 yılında kurulan Unite BT şirketinin CEO’sudur.
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