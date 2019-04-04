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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kelebek
04.04.2019 - 22:27, Son Güncelleme:

Aynur Aydın kimdir? İşte Aynur Aydın'ın hayatı

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Aynur Aydın kimdir? İşte Aynur Aydın'ın hayatı

Son zamanlarda gündeme şarkıcı gelen Aynur Aydın, özellikle magazine ilgi duyan kişiler tarafından merak konusu oldu. 18 yaşında ilk sahne şovlarını vermeye başlayan ve müzik dünyasında yakaladığı başarılarla adından sıkça söz ettiren Aydın'ın kim olduğu internetten sorgulanmaya başlandı. Peki, 2000 yılında Sürpriz adlı bir gruba katılan şarkıcı Aynur Aydın kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Aynur Aydın ile ilgili merak edilenler..

Türk şarkıcı ve şarkı yazarı Aynur Aydın, 10 yaşlarında şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde topladı. Aynur Aydın, ilk klip şarkısını "Yenildim Daima" ve aynı şarkının İngilizce versiyonu olan "DNA" ile müzik dünyasında çıkış yakaladı. Peki Münih, Batı Almanya doğumlu olan şarkıcı Aynur Aydın kimdir? İşte, Aynur Aydın’ın hayatına dair bazı bilgiler…

AYNUR AYDIN'IN HAYATI

Aynur Aydın, 15 Aralık 1985'te Münih, Batı Almanya'da doğdu. 10 yaşlarında şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde topladı. Yeteneğini geliştirme çabasıyla 18 yaşında ilk sahne şovlarını vermeye başladı. 2000 yılında Sürpriz adlı bir gruba katıldı ve ilk albümlerini İstanbul'da kaydettiler.

Bu sayede, uluslararası sahnelere de çıkmaya başladılar. Birkaç yıldan sonra Aydın gruptan ayrıldı ve kariyerine solo devam etmeye karar verdi. 2009 yılında albüm hazırlıkları için kolları sıvadı. Albümü için iki yıllık çalışmalar gerçekleştirdi. Aydın, ilk aşamada 13 İngilizce şarkı hazırladı. Daha sonra bu şarkılar, Türkçe versiyonları ile 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La albümünde birleştirildi. Aynur Aydın, ilk klip şarkısını "Yenildim Daima" ve aynı şarkının İngilizce versiyonu olan "DNA" ya çekti. 2011'de ilk stüdyo albümü 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La'nın çıkış şarkısı "Yenildim Daima" ile Türkiye'de tanındı. 2016 çıkışlı ikinci stüdyo albümü Emanet Beden'deki "Günah Sevap" ve "Damla Damla" şarkıları Türkiye'de liste başarısı yakalayarak üç numara oldu.

 İşporta şarkısı 2012 yılının haziran ayında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. 2013 yılında ilk single çalışması "Life Goes On"u dijital ortamda yayımladı Aynı yıl Erdem Kınay'ın 2.proje albümü "Proje 2"de "Sınır" isimli şarkıyı seslendirdi.

 Nisan 2016'da ikinci stüdyo albümü Emanet Beden'i her ikisi de Türkiye'de üç numaraya yükselen "Günah Sevap" ve "Bi Dakika" eşliğinde piyasaya sürdü.

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