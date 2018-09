Adını Sen Koy yeni sezon oyuncuları kimler?

Başrollerini Cenk Torun, Deniz Durmaz, Mert Öcal, Müge Uzel ve Gökberk Demirci’nin paylaştığı, Karamel Yapım’ın yapımcılığında ekrana gelecek dizi, etkileyici hikayesiyle bu sezon da çok konuşulacak.

Kervancıoğlu Ailesi, kaybettiklerinin yasıyla toparlanmaya çalışırken yalnız değildir. En büyük destekçileri zor günlerinde hem şirketi hem aileyi ayakta tutan Oğuz Kervancıoğlu’dur. Oğuz, Jülide’ye söz vermiştir; Ömer ve Zehra’nın kayıp çocuğu Emir’i bulup ait olduğu konağa getirecektir.

Hayatı boyunca tek başına yaşam mücadelesi veren Azize ise güzelliği başına bela olmuş bir kadındır. Uğruna canını vereceği, en kıymetli varlığı oğlu Ali’dir. Azize’nin tek isteği oğlunun karnını doyurabileceği bir iş bulup namusuyla para kazanmaktır.

Peki haksız yere uğradığı iftira bir insanın hem şansı; hem şanssızlığı olabilir mi? Uzun süredir beş parasız olan Azize bulduğu işe dört elle sarılırken kaderi bir karşılaşma hayatını tamamen değiştirecektir.



DENİZ ÖZLEM DURMAZ KİMDİR?



Deniz Özlem Durmaz, 19 Kasım 1992 tarihinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi mezunu olan ve daha önce Ankara Çocuk Tiyatrosu’nda da rol alan Deniz Özlem Durmaz, günlük dizi Deniz Yıldızı’nda Esra karakterine hayat verdi.

CENK TORUN KİMDİR?



Sanatçı Nurdan Torun'un oğlu olan Cenk Torun, 24 Mart 1974 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu olan Cenk Torun, Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibinde rol aldı ve bu sayede ilk kez televizyon izleyicisi ile buluştu.



2007 yılında atv'de ekrana gelen 'Gemilerde Talim Var'da Yunus Günçe, Buket Dereoğlu, Can Verel ve Hazel Atasever ile kamera karşısına geçti.

Cenk Torun, 2006 ve 2010 yılları arasında televizyon filmi 'Ölümsüz Kahramanlar'da rol aldı.

2011 yılında Kanal D'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı. 13 sezon boyunca ekrana gelen dizide konuk oyuncu olan Torun, 'Erkan Yıldız' olarak izleyici karşısına çıktı. Restoran işletmeciliğinin yanı sıra turizm danışmanlığı da yapan Torun, Nevin Ursavaş ile nikaha masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten, Şan isminde bir de oğulları oldu.



MERT ÖCAL KİMDİR?



Mert Öcal, Türk manken ve oyuncu. 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı.