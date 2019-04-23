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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kelebek
23.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

23 Nisan Hürriyet’i yarışmasını kim kazandı?

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23 Nisan Hürriyet’i yarışmasını kim kazandı?

Hürriyet Gazetesi’nin geleneksel hale gelen 23 Nisan Hürriyet’i ekine bul yıl da Türkiye’nin her yerinden başvuru yağdı. Gazetenin düzenlediği yazı, fotoğraf ve karikatür türlerindeki yarışmada dokuz çocuk ödül kazandı.

ÖDÜLLÜ YAZILAR

23 Nisan Hürriyet’i yazı kategorisinde ödül kazanan üç isim belli oldu. “Kitap sevgisi” adlı yazısıyla Furkan Darıl, “Ne işe yarar şu savaşlar?” adlı yazısıyla Hamza Ensar Ünal, “Yapsak” adlı şiiriyle Eylül Esin Yulca dizüstü bilgisayar kazandı.

Kitap sevgisi
(Furkan Darıl-Kırıkkale-12 yaşında)

Kitap okumak yeni bir arkadaş edinmek gibidir. Birlikte maceralara dalarsın. Onunla eğlenir, gülersin. Her kitabın içinde çoğu kimsenin duymadığı görmediği hazineler saklıdır. Bunları bulmak için kitaplarla arkadaşlık kurmak gerekir. Kitap okumak aynı zamanda hayal gücümüzü de geliştirir. Ağaçlar nasıl sulanarak büyüyorsa çocuklarda kitapla büyürler. Beynimiz kitaplarla gelişir. Yapılan araştırmalara göre kitap okumak kelime dağarcığımızı da geliştirir. Kitap okumayanlar nasıl bir şey kaybettiklerinin farkında bile değildirler. Kitaplar sadece canımız sıkıldığında veya boş olduğumuzda değil her zaman okunmalıdır. Kitap okumayan arkadaşlarımıza kitapla nasıl dost olunacağını öğretmeliyiz. Her insan en azından haftada en az bir kitap bitirmelidir. Kitaplar bizim faydamız için vardır. Kitap okumayı sevmeyen insan yoktur, doğru kitabı bulamayan insan vardır. Bu sebeple bir kitabı beğenmedik diye tüm kitaplara kötü yaklaşmamalıyız. Unutmamak gerekir ki yemek içmek bedenin kitap okumak ruhun gıdasıdır.

Ne işe yarar şu savaşlar?
(Hamza Ensar Ünal-İzmir-12 yaşında)

Bir de savaşlara farklı farklı isim koymuşlar: İç savaş, dış savaş, petrol savaşı, dünya savaşı… Benim için savaş savaştır. Yıkılan evler, patlayan bombalardır. İnsanların içindeki korku, üzüntü, hüzündür. Küçük çocukların gözündeki gözyaşıdır benim için. Karanlık bulutlardır, fırtınalardır. Acıdır savaş. Korkunçtur. Sadece çıkar ve düşmanlık meselesi yüzünden ortaya çıkar. Çoğu insan savaştan korkar haklıdırlar da. Savaş yağmalar yıkar her yeri. Savaş masumları tanımaz. Acımasızdır. Topları, tüfekleri ateşler. Geriye sadece harabeler ve acılar kalır. Küçük büyük tanımaz o sadece öldürmeye odaklanmıştır. Önüne çıkan her şeyi ezer geçer. Tıpkı bir buldozer gibi! Arkasına bakmaz. Düşenleri kaldırmaz. Yaptığı felaketlerin sonucuna bakmaz çünkü savaşın ne vicdanı vardır ne de pişmanlık duygusu. İnsanları kandırarak dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Şu an dünyanın neredeyse her yerinde savaşlar var. Bazı insanlar savaşın tek çözüm olduğunu sanıyorlar. Oysaki yanılıyorlar. Tatlı dil, tebessüm, sevgi ve saygı savaştan daha etkilidir. Bir sürü insan öldürmek mi yoksa insanları sevdirmek mi? Unutmayın savaş, çatışma veya dövüş iyi bir şey değildir. Savaşlar sadece acı verir ve bazen bu acılar kimi zaman toprağa kimi zaman kalplerimize yansır. Savaş sadece acı bir sonun göstergesidir. Sakın onun tuzağına düşmeyin. Eğer düşerseniz kurtulmanız pek kolay olmayabilir…

Yapsak
(Eylül Esin Yulca-Mardin-13 yaşında)

Dileklerimizi uçurtma yapsak
Uçursak dilediğimiz yere
Koşsak peşinden
Rüzgârla bir sağa bir sola

Sevgiyi çikolatanın içine koysak
Herkese bir bir dağıtsak
Her yere huzuru koysak
Ahh, mutlu mutlu yaşasak

Cahil insanları sustursak
İnsanlığı yüceltsek
Fakirliğe dur desek
Ahh, keşke bunların üstesinden gelsek 

ÖDÜLLÜ KARİKATÜRLER

12 yaşındaki Aziz Göveli’nin yaptığı karikatür tablet ödülüne layık bulundu. Yokluk zamanlarında neyin varlık olduğunu sorgulayan karikatürüyle ödüle layık bulunan Göveli, yarışmamıza Sinop’tan katıldı.

23 Nisan Hürriyet’i yarışmasını kim kazandı

Başar Atbatıran’ın doğa bilinciyle ilgili karikatürü tablet ödülüne layık bulundu. 10 yaşındaki Başar, yarışmamıza İstanbul’dan katıldı.

23 Nisan Hürriyet’i yarışmasını kim kazandı

Teknoloji çağı çocuklarını hicveden karikatürüyle dikkat çeken 13 yaşındaki Nilüfer Zehra Yılmaz tablet ödülüne layık bulundu. Nilüfer Zehra yarışmamıza Bursa’dan katıldı.

23 Nisan Hürriyet’i yarışmasını kim kazandı

ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR

 

23 Nisan Hürriyet’i fotoğraf yarışmamıza Sinop’tan katılan 12 yaşındaki Ömer Uçar, oyun oynayacak kimseyi bulamamasını, bunun yerine bir tahta kukla ile arkadaşlığını anlatan fotoğrafıyla dijital fotoğraf makinesi ödülüne layık bulundu.

23 Nisan Hürriyet’i yarışmasını kim kazandı

10 yaşındaki Samet Arda Mercan, bisikleti olmayan bir çocuğun hayallerini anlattığı fotoğrafıyla dijital fotoğraf makinesi ödülüne layık bulundu. Samet Arda yarışmamıza Konya’dan katıldı.

23 Nisan Hürriyet’i yarışmasını kim kazandı

12 yaşındaki İzem Deniz Özdemir, hayvan sevgisini anlattığı fotoğrafıyla dijital fotoğraf makinesi ödülüne layık bulundu. İzem Deniz, yarışmamıza Tekirdağ’dan katıldı.

23 Nisan Hürriyet’i yarışmasını kim kazandı

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