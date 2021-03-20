Haberler>Kelebek Magazin
Makyajsız kraliçe Makyajsız kraliçe
Sana ekmek yedirmem koçumSana ekmek yedirmem koçum!
İlk emekli maaşını alacağı gün hayatını kaybetti"İlk emekli maaşını alacağı gün hayatını kaybetti"
Paylaşmak ya da paylaşmamak... İşte bütün mesele...Paylaşmak ya da paylaşmamak... İşte bütün mesele...
Düğün tarihi şaşırttıDüğün tarihi şaşırttı
Ne evlenmesi daha 30’undaNe evlenmesi daha 30’unda
Serçe merakıSerçe merakı
Kibariye, kızı için kesenin ağzını açtıKibariye, kızı için kesenin ağzını açtı
Keşke Ferzan olsaKeşke Ferzan olsa
Yemek resimleri paylaşmak görgüsüzlüktürYemek resimleri paylaşmak görgüsüzlüktür
Aile bir aradaAile bir arada
Bağımsız olmayı hayat öğrettiBağımsız olmayı hayat öğretti
Ünlü çiftin bebek sevinciÜnlü çiftin bebek sevinci
Medyum Keto hayatını kaybettiMedyum Keto hayatını kaybetti
Afrika yolcusuAfrika yolcusu

Kanser tedavisinde çığır açan Türk doktor konuştuKanser tedavisinde çığır açan Türk doktor konuştu

Hamur işi gurmesi misindevam et ›Hamur işi gurmesi misin?.

2004... Mezuniyet pozudevam et ›2004... Mezuniyet pozu!...

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Beren ve Kenan aylar sonra aynı karedeBeren ve Kenan aylar sonra aynı karede

45 yaş küçük sevgili45 yaş küçük sevgili

Sünnet oldularSünnet oldular

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    Cengiz SEMERCİOĞLU
    Cengiz SEMERCİOĞLU
    Mahkemeler ve sosyal medya...    Onur BAŞTÜRK
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    Tekliflere ret

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    Farklı bir rol istiyoroku ›Farklı bir rol istiyor

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    Öldürmeyin efendileroku ›Öldürmeyin efendiler!

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

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