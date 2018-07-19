 Yaz Akşamları, Jolly Joker Konserleri ile Şenleniyor

Hakan Altun Konserleri
Hakan Altun, 18 Ağustos ve 21 Temmuz akşamları sevenleriyle buluşuyor. Müzik ve eğlence dolu konserler için tıklayınız.
Koray Avcı Konserleri
Koray Avcı 20 Temmuz ve 11 Ağustos tarihlerinde Vadistanbul’da. Bu konserleri kaçırmayınız.
Ceylan Ertem Konseri
Başarılı sanatçı Ceylan Ertem, Sevilen şarkılarıyla 10 Ağustos'da sizlerle
Selami Şahin Konseri
Selami Şahin’in eşsiz şarkılarını dinlemek için bu konseri kaçırma
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars Konseri
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Latin müziğinin sevilen parçalarını sizler için seslendiriyor…
Mor ve Ötesi Konseri
Rock müzik sahnemizin en önemli temsilcilerinden Mor ve Ötesi, birbirinden özel şarkıları ve muhteşem sahne performansıyla 27 Temmuz'da sizlerle
Berkay Konseri
Berkay harika şarkılarıyla sizlerle... Bu konseri kaçırmak istemiyorsanız tıklayın.
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