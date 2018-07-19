Ara
MENÜ
Haberler >Yakala.co>Yaz Akşamları, Jolly Joker Konserleri ile Şenleniyor!

Yaz Akşamları, Jolly Joker Konserleri ile Şenleniyor!

Hürriyet Haber
19.07.2018 - 12:45 | Son Güncelleme:

En iyi performans sanatçıları, en iyi canlı müzik mekanı Jolly Joker Vadistanbul’da buluşuyor. Birbirinden özel konserleri sizler için derledik. İş çıkışında kafanızı dağıtmak istediğinizde veya hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirmeyi düşündüğünüzde, yaz ayları konserlerinin indirimli biletleri için yakala.co sitesine bakabilirsiniz.

 

Hakan Altun Konserleri

Hakan Altun, 18 Ağustos ve 21 Temmuz akşamları sevenleriyle buluşuyor. Müzik ve eğlence dolu konserler için tıklayınız.

Yaz Akşamları, Jolly Joker Konserleri ile Şenleniyor

Koray Avcı Konserleri

Koray Avcı 20 Temmuz ve 11 Ağustos tarihlerinde Vadistanbul’da. Bu konserleri kaçırmayınız.

Yaz Akşamları, Jolly Joker Konserleri ile Şenleniyor

Ceylan Ertem Konseri

Başarılı sanatçı Ceylan Ertem, Sevilen şarkılarıyla 10 Ağustos'da sizlerle

Yaz Akşamları, Jolly Joker Konserleri ile Şenleniyor

Selami Şahin Konseri

Selami Şahin’in eşsiz şarkılarını dinlemek için bu konseri kaçırma

Yaz Akşamları, Jolly Joker Konserleri ile Şenleniyor

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars Konseri

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Latin müziğinin sevilen parçalarını sizler için seslendiriyor

Yaz Akşamları, Jolly Joker Konserleri ile Şenleniyor

Mor ve Ötesi Konseri

Rock müzik sahnemizin en önemli temsilcilerinden Mor ve Ötesi, birbirinden özel şarkıları ve muhteşem sahne performansıyla 27 Temmuz'da sizlerle

Yaz Akşamları, Jolly Joker Konserleri ile Şenleniyor

Berkay Konseri

Berkay harika şarkılarıyla sizlerle... Bu konseri kaçırmak istemiyorsanız tıklayın.

Jolly Joker Vadistanbul’daki bu muhteşem konserlere yakala.co’ya özel indirimlerle bilet almak için bu linke tıklayabilirsiniz.

 

 Yaz Akşamları, Jolly Joker Konserleri ile Şenleniyor

Etiketler: yakala co , jolly joker vadistanbul , ceylan ertem kimdir
﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri