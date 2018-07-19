 Yaz Akşamları, Jolly Joker Konserleri ile Şenleniyor

En iyi performans sanatçıları, en iyi canlı müzik mekanı Jolly Joker Vadistanbul’da buluşuyor. Birbirinden özel konserleri sizler için derledik. İş çıkışında kafanızı dağıtmak istediğinizde veya hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirmeyi düşündüğünüzde, yaz ayları konserlerinin indirimli biletleri için yakala.co sitesine bakabilirsiniz.