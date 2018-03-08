Rihanna ve Messi, Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Ä°stiklal Caddesi Ã¼zerindeki Grand Pera binasÄ±nda yer alan Madame Tussauds Ä°stanbul, farklÄ± kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyetlerin tarih, sanat, bilim, politika, spor ve eÄŸlence dÃ¼nyasÄ±ndan onlarca yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n balmumu figÃ¼rÃ¼yle ziyaretÃ§ileri karÅŸÄ±lÄ±yor.

FigÃ¼rler arasÄ±nda, Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Sahiha GÃ¶kÃ§en, Zeki MÃ¼ren, Adile NaÅŸit, NeÅŸet ErtaÅŸ, BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, MFÃ–, Zeki MÃ¼ren, KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ, Beren Saat, Tolga Ã‡evik, Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, Yasemin DalkÄ±lÄ±Ã§, Justin Bieber, Brad Pitt, Victoria Beckham, Madonna, Angelina Jolie, Johnny Depp, Beyonce, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Rihanna, Maria Sharapova, Muhammed Ali, Neymar da Silva, Albert Einstain, Wolfgang Amadeus Mozart, Steve Jobs, Steven Spielberg, E.T., Shrek gibi TÃ¼rk ve dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zlarÄ± yer alÄ±yor. MÃ¼zede fotoÄŸraf ve video Ã§ekmek serbest!

Messiâ€™ye Ã‡alÄ±m Atmak, KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ile Selfie Ã‡ekmek iÃ§in BurayÄ± TÄ±klayabilirsiniz.





Her yÄ±ldÄ±zÄ±n karakterine uygun ve Ã¼nlÃ¼ olduÄŸu alanla iliÅŸkili Ã¶zel konseptler iÃ§erisinde sergilendiÄŸi Madame Tussauds Ä°stanbul, ziyaretÃ§ilerine interaktif ve eÅŸsiz bir eÄŸlence fÄ±rsatÄ± sunuyor.

ZiyaretÃ§iler, bu Ã¼nlÃ¼ isimlerin figÃ¼rlerini yakÄ±ndan incelerken, Messiâ€™ye Ã§alÄ±m atÄ±p, KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸâ€™la yan yana oturacaklarÄ±, Michael Jacksonâ€™Ä±n kostÃ¼mÃ¼nÃ¼ giyip, Ã¼nlÃ¼lerle fotoÄŸraf ve video Ã§ekecekleri bir eÄŸlence fÄ±rsatÄ± yakalÄ±yor.

Madame Tussauds Ä°stanbulâ€™da ziyaretÃ§iler, yÄ±ldÄ±zlara dokunmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± hissediyorlar, farklÄ± zamanlarda farklÄ± coÄŸrafyalarda yaÅŸamÄ±ÅŸ olan Ã¼nlÃ¼leri bir arada gÃ¶rme fÄ±rsatÄ±na sahip oluyorlar. UluslararasÄ± bilinirlikteki balmumu mÃ¼zesinin indirimli biletlerini yakala.coâ€™dan almak iÃ§in burayÄ± tÄ±klayabilirsiniz.Â







































