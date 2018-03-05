Mart takvimine giren tiyatro ve konserler

İSTANBUL’DA NELER VAR?

Son teklisi “Kalakaldın mı?” ile listelere hızlı bir giriş yapan Fettah Can, 9 Mart’ta Jolly Joker Beyoğlu’nda. Aynı mekânda sırasıyla 10 Mart’ta Tan Taşçı, 16 Mart’ta Levent Yüksel, 17 Mart’ta tam bir canlı performans sanatçısı olan Cem Adrian, 23 Mart’ta Oğuzhan Uğur, 24 Mart’ta Yaşar ve 30 Mart’ta Berkay, sevenleriyle buluşacak.

9 Mart’ta Linet’in, 10 Mart’ta Demet Akalın’ın sahne alacağı Jolly Joker Vadistanbul’un 14 Mart’taki konuğu ise yeni albümüyle sevenlerinin özlemini gideren Bora Uzer olacak. Aynı mekândaki diğer konserler ise şöyle sıralanıyor: 15 Mart Feridun Düzağaç, 16 Mart Berkay, 17 Mart Yıldız Tilbe, 21 Mart Ziynet Sali & Vassilis Saleas, 24 Mart Mabel Matiz, 28 Mart Halil Sezai.

Dünyaca ünlü yazar John Steinbeck’in büyük romanı “Fareler ve İnsanlar”ın tiyatro uyarlamasında ünlü oyuncular yer alıyor. Oyun, 24 Mart’ta Profilo Kültür Merkezi’nde. (Aynı mekânda çocuklar için ise TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Ege ile Gaga 21 Nisan’da tiyatro sahnesinde. Yerler dolmadan bu ay ilk fırsatta bilet almakta fayda var.)

Aziz Nesin’in öykülerinden Yücel Erten tarafından sahneye uyarlanan “Azizname”, Emre Altuğ ve usta oyuncu kadrosuyla 11, 16, 29 Mart’ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde. Dünyaca ünlü Emir Kusturica’nın ve Gordon Mihic’in yazdığı, Çingeneler Zamanı Müzikali de 12 Mart’ta Trump’ta. Aynı mekânda 13 Mart’ta ise dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olarak tiyatro tarihine geçen “Ahududu”, Nedim Saban imzasıyla sahnelenecek.

Geçen sezona damga vuran ve Cansel Elçin, Deniz Uğur, Kerem Alışık ve usta oyuncu kadrosuyla öne çıkan "Frankenstein", yeni sezonda da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor… Oyun, 10 ve 31 Mart’ta Zorlu PSM’de. 5 sezon kapalı gişe oynayan “Yatak Odası Diyalogları” da 11 Mart’ta aynı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

Başarılı ve sevilen müzik grubu maNga, 10 Mart'ta Beyrut Performance sahnesinde olacak.

İstanbul’daki tüm konser ve tiyatro etkinliklerine indirimli bilet almak için hemen tıklayın:

ANKARA’DA NELER VAR?

Moliere'in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası, Haldun Dormen’in başrolünde Ankaralı tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun, 8 ve 9 Mart’ta Sahne Ankara’da.

Balkanlar’da, Avrupa’da ve Amerika’da büyük ilgi görmüş “Barut Fıçısı” oyunu, Erkan Can, Yıldıray Şahinler, Ruhi Sarı ve tanınmış oyuncularıyla 17 Mart’ta MEB Şura Salonu’nda.

Komedi sevenler için “Bir Varmış Bir Yokmuş" oyunu, 17 Mart’ta Devlet Tiyatrosu 75. Yıl Sahnesi’nde olacak.

Doğaçlama tiyatronun ülkemizdeki en eğlenceli temsilcilerinden biri olan “Mahşer-i Cümbüş”, 24 Mart’ta Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Kongre Merkezi’nde. Aynı sahnede ve tarihte TRT Çocuk’un Sevilen çizgi filmi “Hapşuu”nun tiyatro versiyonu çocuklarla buluşacak.

Ankara’daki tüm konser ve tiyatro etkinliklerine indirimli bilet almak için hemen tıklayın:

İZMİR’DE NELER VAR?

2. Karşıyaka Tiyatro Festivali

İzmir’de 2. Karşıyaka Tiyatro Festivali kapsamında birçok ünlü oyun sahnelenecek. Festival programında 21 Mart’ta Ayşen Gruda ve Usta Kadrosuyla “Entrika Kuntrika Kabare”, 22 Mart’ta Shanette ile Jack'in komik hikâyesini anlatan "İki Bekâr", 25 Mart’ta “Suzan Kardeş” Şarkılı & Çalgılı Hikâyeler”, 27 Mart’ta Ali Poyrazoğlu’ndan “Asi Kuş”, 28 ve 29 Mart’ta “Tamamla Bizi Ey Aşk”, 30 Mart’ta “Sunay Akın & İlhan Şeşen - Aşk Şarkıları ve Öyküler”, 31 Mart’ta İncesaz’dan tiyatro tadında konser etkinliği yer alıyor. Etkinlikler, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.









İlk albümünü 2017 yılı Mayıs ayı sonunda yayınlayan Ezhel, kısa zamanda geniş bir dinleyici kitlesinin radarına girdi. Sanatçı, 9 Mart’ta Bornova Oooze Venue’de konser verecek. Aynı mekânın 10 Mart’taki konuğu ise sevilen grup Mor ve Ötesi.









Müziğimizin en sevilen isimlerinden Bülent Ersoy, 9 Mart Cuma Kaya İzmir Termal’de olacak. Tepecik Senfoni Orkestrası ile açılacak gala gecesi, 21.00’da başlayacak.

İzmir’deki tüm konser ve tiyatro etkinliklerine indirimli bilet almak için hemen tıklayın:

BURSA’DA NELER VAR?

Romantik şarkılarıyla müziğimize damga vuran Selami Şahin 9 Mart’ta Jolly Joker Bursa’da. Aynı mekânda 16 Mart’ta Mabel Matiz, 17 Mart’ta Bülent Ersoy, 23 Mart’ta Berkay, 24 Mart’ta Koray Avcı, 30 Mart’ta Serkan Kaya, 31 Mart’ta Hakan Altun müzikseverlerle buluşacak.





Birçok şehirde büyük ilgi gören “Fareler ve İnsanlar” oyunu, 13 Mart’ta Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde.

Bursa’daki tüm konser ve tiyatro etkinliklerine indirimli bilet almak için hemen tıklayın:

ANTALYA’DA NELER VAR?

Türkiye’nin sevilen müzik sanatçıları, 10 Mart’tan 31 Mart’a kadar Bursa’da müzikseverlerle buluşacak. 10 Mart’ta Selami Şahin’in sahne alacağı Jolly Joker Bursa’da 11 Mart’ta Hakan Altun, 16 Mart’ta Oğuzhan Uğur, 17 Mart’ta Berkay, 24 Mart’ta Levent Yüksel, 30 Mart’ta Koray Avcı ve 31 Mart’ta Serkan Kaya konser verecek.

Antalya’daki tüm konser ve tiyatro etkinliklerine indirimli bilet almak için hemen tıklayın: