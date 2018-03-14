Kendinizi daima yorgun mu hissediyorsunuz?

Termal tesislerde kahvaltÄ± ve kaplÄ±ca havuzu, hamam, sauna, jakuzi, buhar odasÄ± ve masajla birleÅŸen keyfine doyum olmaz bir gÃ¼ne ne dersiniz? SeÃ§enekler iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

LÃ¼ks ÅŸehir otellerinde iÅŸ arasÄ±nda veya iÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m yorgunluÄŸunuzu ve stresini atmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak dÃ¼nya masajlarÄ±ndan dilediÄŸinizi tercih edebilir ve kendinizi hiÃ§ bitmesin diyeceÄŸiniz kadar keyifli saatlerin iÃ§inde bulabilirsiniz. SeÃ§enekler iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Son gÃ¼nlerde eÅŸinizin her zamankinden daha fazla yorulduÄŸunu gÃ¶zlemliyorsanÄ±z ona gÃ¼zel bir sÃ¼rpriz yapabilirsiniz. Ã‡ift kiÅŸilik masaj paketi alarak hem eÅŸinize onu ne kadar Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ hissettirebilir hem de hayatÄ±n yorucu temposuna mola vermenin hazzÄ±nÄ± birlikte paylaÅŸabilirsiniz.ÂSeÃ§enekler iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Hamamda kese - kÃ¶pÃ¼k ile suyun ve masajÄ±n tazeleyici etkisini hissedebilirsiniz. AyrÄ±ca spa merkezlerinde masaj ve Ä±slak alan kullanÄ±mlarÄ±na ek olarak, cilt maskesi dÃ¢hil paketler de sunuluyor. SeÃ§enekler iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Otellerde ve spa merkezlerinde klasik masajÄ±n yanÄ± sÄ±ra aromaterapi, relaks, Bali, Ä°sveÃ§, antistres, sÄ±cak taÅŸ, spor, refleksoloji gibi masaj tÃ¼rleri, her birinde ayrÄ± ayrÄ± uzmanlÄ±ÄŸÄ± olan yerli ve yabancÄ± masÃ¶z ve masÃ¶rler tarafÄ±ndan uygulanÄ±yor. Masajla birlikte Ã§oÄŸunlukla pakete dÃ¢hil olan kapalÄ± havuz, hamam, buhar odasÄ±, sauna, jakuzi gibi Ä±slak alan kullanÄ±mlarÄ± ile enerjinizin tazelendiÄŸini hissedeceksiniz.

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