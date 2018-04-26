 İSTANBUL’UN HER 2 YAKASINDAKİ TİYATRO VE KONSERLER

Romantik müziğin en sevilen isimlerinden Halil Sezai, 4 Mayıs’ta Jolly Joker Beyoğlu’nda. Aynı mekânda 5 Mayıs’ta Levent Yüksel, 11 Mayıs’ta Fettah Can, 12 Mayıs’ta Yaşar sahne alacak.

Albümlerinin yanı sıra canlı performansıyla da ilgi odağı olan Berkay, 4 Mayıs’ta Jolly Joker Vadistanbul’da müzikseverlerle buluşacak. Aynı sahnede 5 Mayıs’ta Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, 9 Mayıs’ta Yıldız Tilbe, 11 Mayıs’ta Koray Avcı, 12 Mayıs’ta Hakan Altun konser verecek.

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Dünyaca ünlü ''Şimdi Sırası mı?'' oyunu, ünlü oyuncu kadrosuyla 5 Mayıs’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Molière'in efsane eseri Kibarlık Budalası, Haldun Dormen’in büyüleyici performansıyla 9 Mayıs’ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde.

Oyunculuğunun yanı sıra müzik sektöründe de başarılı işler ortaya koyan Emre Kınay, “Bir Şarkıydı Hayat” konseri ile 4 Mayıs’ta Duru Tiyatro’da, 9 Mayıs’ta Mall Of İstanbul MOİ Sahne’de.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi “Hapşuu” tiyatro sahnesinde çocuklarla buluşuyor. Oyun, 13 Mayıs’ta Profilo’da, 26 Mayıs’ta Torium’da.

Daha önce Yalancı Romantik dizisinde başrolü paylaşan başarılı oyuncular Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, bu kez tiyatro sahnesinde “Ölü'n Bizi Ayırana Dek” oyunuyla bir araya geliyor. Oyun, 18 Mayıs’ta Torium’da tiyatroseverlerle buluşacak.

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Karadeniz müziğinin genç temsilcisi Selçuk Balcı, 11 Mayıs’ta Maltepe Mori Performance’ta konser verecek. Bu konserden önceki tarihlerde ise 5 Mayıs’ta Mehmet Erdem, 9 Mayıs’ta Koray Avcı, aynı mekânda sahne alacak. Mekânın 12 Mayıs’taki konuğu ise efsane sanatçı Alpay olacak.

Dünyaca ünlü film "Meet the Parents / Çılgın Dünürler"in sahneye uyarlaması "Damadım Olur musun?", tanınmış oyuncu kadrosuyla 2 Mayıs’ta Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde.

Tiyatromuzun usta isimleri Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney, “Sanat” oyunu ile 10 Mayıs’ta Torun Center Artısahne’de.

Sevilen oyuncu Selçuk Yöntem, “Benim Adım Feuerbach” oyunu ile 19 Mayıs’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

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