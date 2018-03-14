İSTANBUL’DA HAFTA SONUNU İPLE ÇEKTİRECEK 9 ÖNERİ!

Sheraton İstanbul Ataköy’de Hayatınızın En Konforlu Pikniğine Katılın!

Bir piknik hayal edin;

Birkaç dakikada gittiğiniz, eşya taşımadığınız, yemek yapmadığınız, sofra kurmadığınız, sadece keyfini çıkardığınız… Hayatınızın en konforlu pikniği için yerinizi ayırtın.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-yeme-icme/istanbul-kahvalti-brunch/sheraton-istanbul-atakoyde-piknik-4--firsati

Patlıcan Polonezköy’ün Kır Bahçesinde Serpme Kahvaltı Yapın!

Bazı mekânları anlatmaya kelimeler yetmez. Gidip, görüp, hissetmedikçe de o mekân kolay kolay anlaşılmaz. İşte, Patlıcan Polonezköy de böyle bir yer. Hep o masallarda anlatılan yemyeşil bahçeleri andıran…

Patlıcan Polonezköy'de şehrin karmaşasından kaçarak yapacağınız kahvaltı size ve sevdiklerinize o kadar iyi gelecek ki, nefes aldığını hissedeceksiniz.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-yeme-icme/istanbul-kahvalti-brunch/patlican-polonezkoyde-serpme-kahvalti-2--firsati

Madame Tussauds İstanbul’da Dünya Yıldızlarıyla Buluşun!

Merkezi Londra’da yer alan, 250 yıllık tarihe sahip, dünyaca ünlü Madame Tussauds İstanbul, Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde yerli ve yabancı yıldızların balmumu heykelleriyle benzersiz bir deneyim, unutulmaz bir keyif yaşatıyor.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-etkinlik-aktivite/madame-tussauds-istanbul-giris-bileti--firsati

LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul Dünyasını Keşfe Çıkın!

Dünyaca ünlü çocuk ve aile eğlence merkezi LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, 3-10 yaş arasındaki çocuklar ve yetişkinler için bir arada keyifli vakit geçirip, yaratıcılıklarını geliştirecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunuyor. Merkeze 14 yaşın altındaki çocuklar ebeveynleriyle, 14 yaşın üzerindeki yetişkinler ise çocuklarıyla giriş yapabiliyor.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-etkinlik-aktivite/legoland-discovery-centrea-giris-bileti--firsati

Sea Lıfe İstanbul'da Su Altının Güzelliklerini Keşfedin!

Dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, Bayrampaşa Forum AVM içerisinde 8.000 metrekarelik alan üzerinde özel temalı alanlarda sunulan 15.000’i aşkın canlı çeşidi bir arada görme imkanı sağlıyor.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-etkinlik-aktivite/sea-life-istanbul-indirimli-giris-bileti--firsati

Kız Kulesi’nde Kuledebar Menüsünü Tadın!

İstanbul'un muhteşem manzarasında yer alan ve Boğaz’ı 360 derece izlemenin tarifsiz mutluluğunu sunan Kız Kulesi Kuledebar, şehrin tam ortasında, denizin üstünde, yıldızların altında benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-yeme-icme/istanbul-aksam-yemegi/kiz-kulesinde-2-kisilik-kuledebar-menu-2--firsati

Büyükada Ada Palas’ta Romantik Yemek Yiyin!

Tripadvisor tarafından en iyi dereceyi alan ve Büyükada’nın en romantik otelinde evlilik teklifi yapmak isteyenlere ve sevgililere duyurulur... Özel yemek ambiyansları arayanlara duyurulur... Secret Garden Restaurant kesinlikle yemek yiyebileceğiniz en romantik ve saklı yerlerden biri! Mum ışıkları altında fondan gelen romantik hafif müzik eşliğinde bahçede baş başa barbekü eşliğinde şarap kadehleri tokuşturarak unutulmaz anların keyfini çıkaracak masal gibi bir gün yaşayabilirsiniz.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-yeme-icme/istanbul-aksam-yemegi/ada-palasda-2-kisilik-romantik-yemek-10--firsati

Radisson Blu Hotel İstanbul Ataköy’de Canlı Müzikli 90’lar Gecesine Katılın!

Radisson Blu Hotel İstanbul Ataköy, 90'ların en güzel akustik şarkılarıyla birlikte sınırsız bir eğlence sunuyor. “90'lar bir başkaydı” diyenlere unutulmaz bir gece vaat ediyor... Bu gecede müziklerle coşabilir, geçmişe yolculuk yapabilirsiniz.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-yeme-icme/istanbul-aksam-yemegi/radisson-blu-atakoyde-90-lar-gecesi--firsati

Moda Spor Kulübü’nün Meşhur Cumartesi Eğlencesine Katılın!

Hafta sonun enerjisini depolayacağın eşsiz Cumartesi eğlencesi Moda Spor Kulübü’nde sizi bekliyor.

Sahnede her telden müzikle coşturan ses sanatçıları varsa, masalar doyumsuz lezzetlerle donatılmışsa Cumartesi geceleri evde TV başında değil, Moda Spor Kulübü’nün lezzet dolu masasında olmalısınız.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-yeme-icme/istanbul-aksam-yemegi/moda-sporda-cumartesi-eglencesi--firsati





