HAFTANIN 5 YENİ FİLMİ!

1950’LERİN LONDRA’SINA YOLCULUK: PHANTOM THREAD!

Daniel Day-Lewis ile yönetmen Paul Thomas Anderson’ı yeniden buluşturan Phantom Thread, 1950'lerin çekici Londra'sındaki ünlü bir terzinin hayatına odaklanıyor.

Savaştan sonra 1950'lerin büyüleyici Londra'sında, ünlü terzi Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) ve kız kardeşi Cyril (Lesley Manville) Woodcock Ailesi'nin belirgin tarzıyla kraliyet ailesinden film yıldızlarına ve mirasçılardan sosyete kadar ülkenin önde gelenlerini giydirerek İngiliz modasının merkezinde yer almaktadırlar. Kadınlar, müzmin bir bekar olan Woodcock'un hayatından ilham ve dostlukla geçmeye devam ederken Woodcock'un yolu kısa bir zaman içerisinde esin perisi olarak hayatının bütünleyici parçası ve sevgilisi olacak genç ve güçlü bir kadın olan Alma (Vicky Krieps) ile kesişir. Woodcock'un bir zamanlar kontrollü ve planlı olan özenle dikilmiş hayatı aşkla alt üst olacaktır.

Paul Thomas Anderson’ın bu yeni filmini sinemada indirimli biletlerle izlemek için tıklayın.







7’DEN 70’E HERKES BU HİKÂYEYE BAYILACAK: KÜÇÜK KAHRAMANLAR!

Yeni taşındıkları evde bahçe cücelerinin yaşadığını keşfeden Chloe ile meraklı komşusu Liam'ın macerasını anlatan Küçük Kahramanlar, eğlenceli bir 85 dakika vaat ediyor.

Chloe ve annesi tekrar taşınıyorlar! Bahçe cüceleriyle dolu eski bir eve taşınmaya zorlanırlar. Chloe çok yakında bu evin korkunç derecede büyük şeyler sakladığını keşfeder. Okuldan sonra evde yalnızken, Chloe ve Liam adındaki meraklı bir komşu cücelerin gerçekten var olduklarını keşfediyor!

Cücelerin, yıllarca gezegeni başka bir dünyadan bir portal aracılığıyla evi istila eden Troggs adındaki tehditkar küçük canavarlardan korudukları ortaya çıkar. Troggs'ları durduracak tek çözüm okuldaki yanlış ellere düştüğünde, Chloe ve Liam, Trogg istilasına karşı savaşmak ve dünyayı kurtarmak için cücelerle oluşturdukları gruplarıyla işbirliği yapmak zorunda kalırlar!

Küçük Kahramanlar filmini sinemada indirimli izlemek için tıklayın.

GİZEMLİ BİR YABANCI İLE DEĞİŞEN HAYATLAR: MAHALLE!

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın ilk defa yönetmen koltuğuna oturduğu Mahalle, aynı mahallede yaşayan üç arkadaşın, civara yeni taşınan, gizemli bir yabancı ile değişen hayatlarını anlatıyor.

Kendi kanunlarını kendi yazan bir mahallede yaşayan üç arkadaşın yeni taşınan, gizemli bir yabancı ile birden değişen hayatlarının anlatıldığı film, ön yargıların birçok hayatı nerelere sürüklediğine odaklanıyor.

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın senaryosunu birlikte yazıp, birlikte yönettiği Mahalle filmini sinemada indirimli biletlerle izlemek için tıklayın.

BİR TÜRK DESTANI: DİRENİŞ KARATAY!

Mehmet Aslantuğ ve Fikret Kuşkan'ın başrollerini paylaştığı Direniş Karatay, Moğollara karşı Emir Celaleddin Karatay etrafında toplanan direnişi anlatıyor.

1243… Selçuklu Devleti için fetret devrinin başladığı yıl. Doğudan yola çıkıp Asya'yı işgal eden Moğollar, Büyük Han'ın karşısındaki son güçlü Sultan'ı yok etmek için Anadolu'ya sefer kararı alırlar. Sivas-Kösedağ'da devrin iki güçlü ordusu Selçuklular ve Moğollar karşı karşıya gelirler.

Selçuklu başkenti Konya'da Sultansız kalmış bir milletin kaderi tartışılmaktadır: ya Büyük Han'a biat edilecek ve Türk boylarının bağımsızlığı sona erecektir ya da gizli bir direniş ateşi yakılıp yeni bir devlet kurulacaktır. Beylerin ve emirlerin çoğu Büyük Han hizmetine girmek için can atarken boyun eğmeyen bir Emir, Ahi Teşkilatını arkasına alıp tarihi değiştirecek bir karar alır. Emir Celaleddin Karatay, Büyük Han'la onun hiç tahmin etmeyeceği bir yöntemle mücadele edecektir.

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YENİ BİR YERDE YENİ BİR HAYAT: LOCMAN!

Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Nisa Sofia Aksongur ile İlker Kaboğlu'nun oynadığı Locman filmi, bir babanın tayiniyle yeni bir yerde, yeni bir hayata başlayan bir ailenin uyum sürecini işliyor.

Makinistlikten depo şefliğine terfi ile tayini çıkan Uğur ve ailesinin yerleşme macerasını konu alan film, 12 Eylül öncesinin çalkantılı günlerinde Divriği'de geçiyor. Eşi Handan ve çocuklarının yeni ortamlarına uyum sağlamaları için çaba sarf eden Uğur ve demiryolcu dostlarının öyküsü, ön yargı ve korkuların, birlik ve güven duygusu karşısında çözülmesine odaklanıyor.

Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı’nın başrollerini paylaştığı bu dokunaklı hikayeyi sinemada indirimli biletlerle izlemek için tıklayın.