Çocuklar için istanbul’da yapılacak 5 en iyi aktivite!

LEGOLAND DISCOVERY CENTRE İSTANBUL DÜNYASINI KEŞFE ÇIKARIN!

Dünyaca ünlü çocuk ve aile eğlence merkezi LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, 3-10 yaş arasındaki çocuklar ve yetişkinler için bir arada keyifli vakit geçirip, yaratıcılıklarını geliştirecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunuyor. Merkeze 14 yaşın altındaki çocuklar ebeveynleriyle, 14 yaşın üzerindeki yetişkinler ise çocuklarıyla giriş yapabiliyor.

Legoland’in bu harika dünyasına indirimli giriş bileti almak için tıklayın.

SEA LIFE İSTANBUL’DA SU ALTI CANLILARIYLA TANIŞTIRIN!

Hem sevdiklerinizle birlikte su altı dünyasında keyifli zamanlara geçirmek hem de bin bir çeşit su altı canlısının muhteşem dünyasını dolaşırken büyülenmek için SEA Life’a gelebilirsiniz

Dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri SEA LIFE İstanbul’da 51 adet sergi tankında, 5 milyon litre suyun içerisinde 500’ün üzerinde türden yaklaşık 15 bin deniz canlısı yaşıyor.

yakala.co üyelerine özel indirimli bilet imkanından da yararlanmak için bu linke tıklayabilir, sula altındaki gizemli dünyaya dalış yapabilirsiniz.

THE WORLD OF VIASEA’DE EĞLENCEYİ SONUNA KADAR YAŞATIN!

Dünyanın ilk ve tek 5 fonksiyonlu eğlence adası olan The World of ViaSea’den çocuklarınıza ve kendinize bir yıllık sınırsız giriş kartı alabilirsiniz.

Her yaştan misafirlerine benzer bir eğlence deneyimi ve güzel bir gün geçirmeyi vaat eden Viasea Tema Park’ta, dünyanın en heyecan verici roller coasterları arasında olan fenomen Red Fire ile birlikte toplam 28 ayrı eğlence ünitesi yer alıyor.

yakala.co’lulara özel indirimle yıllık giriş kartı almak için tıklayın.

BUZLARIN ÜZERİNDE DENGEYİ VE ZARAFETİ ÖĞRETİN!

Vialand AVM Ice Club’ta çocuğunuza ister günlük buz pateni eğlencesi yaşatabilir isterseniz de özel eğitmen eşliğinde ders aldırabilirsiniz.

Çocukların denge ve koordinatif yeteneklerini geliştirmek, sosyal hayatlarına katkı sağlamak ve belki de içindeki gizli buz patencisi yeteneğini keşfetmek için onu buzların üzerindeki özgürlüğe bırakın.

Özel indirimle buzların üzerindeki bu harika fırsattan yararlanmak için tıklayın.

“ANADOLU ATEŞİ-KIVILCIM” DANS GÖSTERİSİNE GÖTÜRÜN!

Dünyaca ünlü dans topluluğu Anadolu Ateşi, 26 Nisan’da muhteşem çocuk gösterisi Kıvılcım ile Mall of İstanbul Sahne'sinde 7’den 70’e herkesi bekliyor.

Çocuklar kadar gençlerin ve yetişkinlerin de büyük bir keyifle izleyeceği 'Kıvılcım', Anadolu Ateşi'nin yeni gösterisi olarak sahnede. Türkiye'nin ilk profesyonel çocuk dans topluluğu olan 'Kıvılcım', 4-12 yaş aralığında 80 yetenekli çocuktan oluşuyor.

”Kıvılcım” gösterisinde çocuklar, Anadolu Ateşi'nin efsaneleşmiş 90 dakikalık performansındaki koreografinin yanı sıra, içinde akrobasi ve yeni koreografilerin de bulunduğu bir gösteri ile sahneye çıkacaklar. Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografi, etnik ve modern dans kurgusu ile sahneye taşınacak.

Siz de çocuğunuzla birlikte bu harika gösterinin izleyicileri arasında yer almak istiyorsanız, indirimli bilet için tıklayın.





