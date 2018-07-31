Büyük Yıldızlar, Alaçatı Ve Antalya Konserlerinde!
Müzik dünyasının en popüler yıldızları, Ege ve Akdeniz’de sevenleriyle buluşuyor. Eğer bu tarihlerde Alaçatı’da veya Antalya’da olacaksınız, şimdiden biletlerinizi alınız. Üstelik listemizde yer alan konserlerin biletlerini, yakala.co’dan indirimli olarak hemen alabilirsiniz.
Jolly Joker Alaçatı Konserleri
İndirimli biletler için hemen tıkla ve Alaçatı’da olmanın keyfini yaşa:
Merve Özbey: 2 ve 9 Ağusto
Koray Avcı: 3 Ağustos, 24 Ağustos (Bayram Özel)
Yıldız Tilbe: 4, 11, 18 ve 29 Ağustos
Berkay: 8, 17 Ağustos, 25 Ağustos (Bayram Özel)
Deniz Seki: 10 Ağustos, 22 Ağustos (Bayram Özel)
Fatih Ürek: 21 Ağustos (Bayram Özel)
Gökhan Tepe: 19 Ağustos
Hakan Altun, 23 Ağustos (Bayram Özel)
MFÖ: 31 Ağustos
Ezhel: 1 Eylül
Jolly Joker Antalya Konserleri
İndirimli biletler için hemen tıkla ve Antalya’da olmanın keyfini yaşa:
Ümit Yaşar: 3 Ağustos, 22 Ağustos (Bayram Özel)
Koray Avcı: 4 Ağustos
Fatih Ürek: 11 Ağustos
Ezhel: 17 Ağustos
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars: 18 Ağustos
Berkay: 23 Ağustos (Bayram Özel)
Selami Şahin: 24 Ağustos (Bayram Özel)
Hakan Altun: 25 Ağustos (Bayram Özel)
Antalya Konserlerinin İndirimli Biletleri İçin Burayı Tıklayınız:
Alaçatı Konserlerinin İndirimli Biletleri İçin Burayı Tıklayınız:
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